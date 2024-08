AFG VS NZ 2024: 9 सितंबर से टेस्ट, 34 विकेट के साथ सबसे आगे राशिद, सीरीज से बाहर, इस खिलाड़ी पर अफगान क्रिकेट ने खेला दांव, नोएडा में खेला जाएगा मैच

Highlights AFG VS NZ 2024: रहमानुल्लाह गुरबाज़ और करीम जनत भी नहीं हैं। AFG VS NZ 2024: प्रारंभिक टीम 28 अगस्त को भारत पहुंचेगी। AFG VS NZ 2024: एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा।

AFG VS NZ 2024: अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट भारत की सरजर्मी पर खेला जाएगा। अगले महीने ग्रेटर नोएडा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए अफगानिस्तान की 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई। ऑलराउंडर राशिद खान को बाहर कर दिया गया। यह मैच 9-13 सितंबर के बीच खेला जाएगा। राशिद की अनुपस्थिति एक आश्चर्य की बात है। वह इस प्रारूप में अफगानिस्तान के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। पांच टेस्ट मैचों में 22.35 की औसत से 34 विकेट लिए हैं, जिसमें 4 बार 5 विकेट लिए हैं।

उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपना आखिरी टेस्ट 2021 में अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। उन्होंने 11 विकेट लिए। इसके अलावा राशिद एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और टेस्ट में उनके नाम एक अर्धशतक है। हशमतुल्लाह शाहिदी के नेतृत्व वाली टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज़ और करीम जनत भी नहीं हैं।

इब्राहिम ज़दरान, रहमत शाह, गुलबदीन नायब और अज़मतुल्लाह उमरज़ई को टीम में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अंतिम 15 सदस्यीय टीम की घोषणा ग्रेटर नोएडा में एक सप्ताह तक चलने वाले तैयारी शिविर के अंत में की जाएगी। प्रारंभिक टीम 28 अगस्त को भारत पहुंचेगी।

एसीबी ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के लिए 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और प्रदर्शन और फिटनेस को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा। एसीबी के अध्यक्ष मीरवाइज अशरफ ने कहा कि टीम में युवाओं को देखकर खुश हूं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और टेस्ट के लिए टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला है।

अफगानिस्तान की प्रारंभिक टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), इब्राहिम जादरान, रियाज हसन, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, बहीर शाह महबूब, इकराम अलीखेल (विकेटकीपर), शाहिदुल्लाह कमाल, गुलबदीन नायब, अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, जियाउर्रहमान अकबर। शम्सुर्रहमान, कैस अहमद, जहीर खान, निजात मसूद, फरीद अहमद मलिक, नवीद जादरान, खलील अहमद और यामा अरब।