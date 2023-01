भारत, पाकिस्तान एशिया कप 2023 के लिए एक ही ग्रुप में, ACC ने अगले दो वर्षों के लिए कैलेंडर की घोषणा की

Highlights जय शाह ने गुरुवार को 2023 और 2024 के लिए परिषद के क्रिकेट कैलेंडर और पुरुष और महिला एशिया कप के लिए योग्यता के लिए एक मार्ग संरचना की घोषणा की। नए कैलेंडर के अनुसार, 2023 पुरुषों के चैलेंजर्स कप के साथ शुरू होगा, जो दस टीमों का पचास ओवर का टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेंगी, जिनमें से आठ बहरीन, सऊदी अरब, भूटान, चीन, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड और ईरान हैं।

नई दिल्ली: कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2023 के लिए एक ही समूह में हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को पुष्टि की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को 2023 और 2024 के लिए परिषद के क्रिकेट कैलेंडर और पुरुष और महिला एशिया कप के लिए योग्यता के लिए एक मार्ग संरचना की घोषणा की।

जय शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "2023 और 2024 के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल पाथवे संरचना और क्रिकेट कैलेंडर प्रस्तुत करना! यह इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे अद्वितीय प्रयासों और जुनून को दर्शाता है। शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार देशों के क्रिकेटरों के साथ, यह क्रिकेट के लिए एक अच्छा समय होने का वादा करता है!"

