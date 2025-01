Abhishek Sharma India vs England 1st T20 2025: जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को तोड़ दिया?, 34 गेंद, 79 रन, स्ट्राइक रेट 232.35, 5 चौके और 8 छक्के, अभिषेक की धुआंधार पारी

Highlights Abhishek Sharma India vs England 1st T20 2025: हमें युवाओं के रूप में जो आजादी दी है, वह जबरदस्त है। Abhishek Sharma India vs England 1st T20 2025: खुद को अभिव्यक्त करो, पहली गेंद से ही अपने शॉट्स लगाओ। Abhishek Sharma India vs England 1st T20 2025: यह बहुत सरल था, जैसे वह आईपीएल में खेलते हैं।

Abhishek Sharma India vs England 1st T20 2025: भारत के युवा टी20 स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बुधवार को यहां मेजबान टीम द्वारा इंग्लैंड को सात विकेट से हराने के बाद गौतम गंभीर की सराहना की। जहां तक ​​पारंपरिक प्रारूपों का सवाल है, गंभीर की कोचिंग पद्धति पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने ईडन गार्डन्स में सिर्फ 34 गेंदो पर 79 रन बनाकर भारत को 133 रन के लक्ष्य को सिर्फ 12.5 ओवर में हासिल करने में मदद की। अभिषेक ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘मैं अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन कप्तान (सूर्यकुमार यादव) और कोच (गंभीर) का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, उन्होंने हमें युवाओं के रूप में जो आजादी दी है, वह जबरदस्त है।’’

जहां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गंभीर के सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल नहीं होने की बातें चल रही थीं, वहीं अभिषेक ने ड्रेसिंग रूम के माहौल की तारीफ की। अभिषेक ने कहा, ‘‘मैंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा, खुद को अभिव्यक्त करो, पहली गेंद से ही अपने शॉट्स लगाओ। ’’

अपनी योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह बहुत सरल था, जैसे वह आईपीएल में खेलते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, ‘‘मेरी योजना सरल थी जैसे मैं आईपीएल में खेलता था, वैसे ही खेलूं। ’’ जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की गेंदों की गति का उपयोग करते हुए वह क्रीज पर डटे रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता था कि इंग्लैंड के गेंदबाज शॉर्ट गेंदबाजी करेंगे और मेरे धैर्य की परीक्षा लेंगे। मैंने अपनी योजनाओं को बहुत अच्छे से लागू किया। ’’ भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टॉस जीतने के बाद भारत की ऊर्जा ने मैच की लय तय कर दी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें बहुत स्वतंत्रता दी गई है, हम थोड़ा अलग खेलना चाहते हैं।

गेंदबाजों ने योजना बनाई, उसे क्रियान्वित किया और जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, वह सोने पर सुहागा था। हमने दक्षिण अफ्रीका में भी यही किया था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हार्दिक पर नई गेंद फेंकने की जिम्मेदारी थी, ताकि अतिरिक्त स्पिनर को खेलने के लिए जगह मिल सके।

वरुण चक्रवर्ती की तैयारी अच्छी है और अर्शदीप अतिरिक्त जिम्मेदारी ले रहे हैं। ’’ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि उनकी टीम नये कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में ‘आक्रामक’ बनना चाहती है जिन्होंने टेस्ट प्रारूप में बल्लेबाजी की अति-आक्रामक बैजबॉल शैली शुरू की थी।