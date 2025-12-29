7 रन देकर चटकाए 8 विकेट, भूटान के सोनम येशे ने T20I में बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज

Cricket News: भूटान के सोनम येशे ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह लेफ्ट-आर्म ऑफ-स्पिनर पुरुषों के T20I मैच की एक ही पारी में आठ विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड गेलेफू में भूटान और म्यांमार के बीच तीसरे T20I मैच के दौरान बना।
पहले बल्लेबाजी करते हुए, भूटान ने नामगंग चेजय की फिफ्टी की मदद से 20 ओवर में 127/9 रन बनाए। जवाब में, म्यांमार ने प्याए फ्यो वाई और हेट लिन ऊ के साथ सावधानी से शुरुआत की, दोनों ने डबल डिजिट में रन बनाए। लेकिन तीसरे ओवर में प्याए फ्यो वाई के आउट होने के बाद म्यांमार का पतन शुरू हो गया।
म्यांमार के बल्लेबाज़ येशे की धीमी गेंदबाज़ी को समझ नहीं पाए और 22 साल के इस गेंदबाज़ के सामने आठ बल्लेबाज़ आउट हो गए। आखिर में, म्यांमार की टीम 9.2 ओवर में सिर्फ़ 45 रन पर ऑल आउट हो गई और येशे ने 4-1-7-8 का शानदार प्रदर्शन किया। आखिरकार भूटान ने यह सीरीज़ 5-0 से जीत ली।
येशे से पहले, पुरुषों के T20I में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर मलेशिया के स्याजरुल इद्रस (2023 में चीन के खिलाफ 7/8) और बहरीन के अली दाऊद (2025 में भूटान के खिलाफ 7/19) के नाम थे। असल में, अब तक किसी भी गेंदबाज ने एक T20 मैच में आठ विकेट नहीं लिए हैं।
पुरुषों के T20 में, कॉलिन एकरमैन (2019 में लीसेस्टरशायर बनाम बर्मिंघम बियर्स के लिए 7/18) और तस्कीन अहमद (2025 में दरबार राजशाही बनाम ढाका कैपिटल्स के लिए 7/19) ही ऐसे दो गेंदबाज हैं जिन्होंने एक ही पारी में सात विकेट लिए हैं।
सोनम येशे कौन हैं?
येशे ने 2022 में बांगी में मलेशिया के खिलाफ भूटान के लिए अपना T20I डेब्यू किया था। तब से, उन्होंने अब तक खेले गए 34 T20I में 37 विकेट लिए हैं। येशे ने अब तक सबसे छोटे फॉर्मेट में एक बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट लिए हैं।