6,6,6,6,6,6,6,6: रणजी ट्रॉफी में लगातार आठ छक्के, मेघालय के बल्लेबाज ने बनाई सबसे तेज फिफ्टी

आकाश ने बुचर मोड में आकर एक ओवर में छह छक्के मारे और फिर दो और छक्के मारकर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इतिहास में लगातार आठ छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 17:01 IST2025-11-09T17:00:46+5:302025-11-09T17:01:06+5:30

6,6,6,6,6,6,6,6: Eight consecutive sixes in the Ranji Trophy, Meghalaya batsman scores fastest fifty | 6,6,6,6,6,6,6,6: रणजी ट्रॉफी में लगातार आठ छक्के, मेघालय के बल्लेबाज ने बनाई सबसे तेज फिफ्टी

6,6,6,6,6,6,6,6: रणजी ट्रॉफी में लगातार आठ छक्के, मेघालय के बल्लेबाज ने बनाई सबसे तेज फिफ्टी

नई दिल्ली:मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने चल रही रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में एक या दो नहीं बल्कि लगातार आठ छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। आकाश ने रविवार, 9 नवंबर को सूरत के भीमपोर के पिथवाला स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अपनी तूफानी बैटिंग से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ फिफ्टी भी बनाई।

आकाश ने बुचर मोड में आकर एक ओवर में छह छक्के मारे और फिर दो और छक्के मारकर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इतिहास में लगातार आठ छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी मारे और गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों के साथ FC क्रिकेट में एक ओवर में छह मैक्सिमम मारने वाले सिर्फ़ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

आकाश ने FC इतिहास की सबसे तेज़ फिफ्टी बनाई

आकाश अपनी छोटी सी पारी के दौरान ज़बरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने लेफ्ट-आर्म स्पिनर लिमर डाबी के एक ओवर में छह छक्के मारे, फिर तडाकमल्ला मोहित को दो छक्के मारे। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में फिफ्टी बनाई और अब रेड-बॉल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने लीसेस्टरशायर के वेन नाइट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई थी।

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ फिफ्टी:

1 - आकाश कुमार चौधरी: 11 गेंदें, मेघालय बनाम अरुणाचल प्रदेश 2025 में
2 - वेन व्हाइट: 12 गेंदें, लीसेस्टरशायर बनाम एसेक्स 2012 में
3 - क्लाइव इनमैन: लीसेस्टरशायर बनाम नॉटिंघमशायर 1965 में
4 - माइकल वैन वूरेन: 13 गेंदें, ईस्टर्न प्रोविंस B बनाम ग्रिक्वेलैंड वेस्ट 1984/85 में
5 - नेड एकर्सले: 14 गेंदें, लीसेस्टरशायर बनाम एसेक्स 2012 में

Open in app
टॅग्स :Ranji TrophyMeghalayaArunachal Pradeshरणजी ट्रॉफीमेघालयअरुणाचल प्रदेश