4,4,6,6,6,6: डीसी बनाम जीजी मैच में सोफी डिवाइन का तूफान, उनके विस्फोटक प्रदर्शन से WPL में आया रोमांच , VIDEO

नई दिल्ली: गुजरात जायंट्स की ओपनर सोफी डिवाइन ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विमेंस प्रीमियर लीग मैच में शुरू से ही मोर्चा संभाला और तेज़ी से रन बनाए। धीमी शुरुआत के बाद डिवाइन ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग पर हमला किया और मैच का रुख गुजरात के पक्ष में मोड़ दिया। उनकी पारी का अहम पल गुजरात की पारी के छठे ओवर में आया, जिसे ऑफ-स्पिनर स्नेह राणा ने फेंका था। डिवाइन ने उस ओवर में दो चौके और चार छक्के लगाकर 32 रन बनाए।

राणा ने पैड्स पर स्लॉट डिलीवरी फेंकी, जिस पर डिवाइन ने मिड-विकेट से चौका लगाकर ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर भी चौका लगा। तीसरी गेंद पर राणा ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी, फुल-लेंथ गेंद फेंकी, और डिवाइन आगे बढ़कर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का मारा।

चौथी गेंद लेग स्टंप पर फेंकी गई। डिवाइन ने अपना अगला पैर हटाया और काउ कॉर्नर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पांचवीं गेंद एक और फ्लोटेड हाफ-वॉली थी, जिसे डिवाइन ने डीप मिड-विकेट के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का मारा।

ओवर की आखिरी गेंद लेग साइड पर फुल टॉस थी, और डिवाइन ने इसे फिर से डीप मिड-विकेट के ऊपर से मारा। इस ओवर में 32 रन बने और गुजरात को आगे बढ़ाया। डिवाइन आखिरकार शानदार शतक से पांच रन पीछे रह गईं और उन्होंने 42 गेंदों में 95 रन बनाए।

इससे पहले, रविवार को नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग 2026 के मैच 4 में दिल्ली कैपिटल्स विमेन ने टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स विमेन के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया।