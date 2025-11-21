जो रूट को 0 पर आउट कर एशेज में 100 विकेट, मिशेल स्टार्क ने किया कारनामा, पर्थ में 5 विकेट

1st Ashes Test 2025: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 100 एशेज विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 21, 2025 11:26 IST2025-11-21T11:16:32+5:302025-11-21T11:26:12+5:30

1st Ashes Test 2025

पर्थः एशेज टेस्ट में मिचेल स्टार्क के 100 विकेट लेकर शानदार कारनामा किया और इतिहास पुरुष बन गए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 21वें गेंदबाज और पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। 44.8 का स्ट्राइक रेट इन 21 गेंदबाजों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही पहले टेस्ट में 5 विकेट पूरे किए। स्टार्क ने जो रूट को 0 पर आउट कर कारनामा किया। 2025-26 एशेज की अपनी पहली पारी में रूट की नाकामी है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 100 एशेज विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए।

 

स्टार्क ने शुक्रवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन पहले सत्र के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ​​बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने शुरुआती स्पैल में जोरदार प्रदर्शन किया और किसी भी तरह के 'बाजबॉल' के खतरे को बेअसर करते हुए पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को आउट कर दिया। उन्होंने बेन डकेट और ओली पोप के बीच एक आशाजनक साझेदारी को तोड़ा।

जो रूट को सात गेंदों पर शून्य पर आउट करके इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले कुल 21वें गेंदबाज़ हैं। साथ ही, उनका 45.03 का स्ट्राइक रेट इन 21 गेंदबाज़ों में सर्वश्रेष्ठ है। 2013 में अपनी पहली एशेज सीरीज़ के बाद से अब तक 23 एशेज टेस्ट मैचों में, स्टार्क ने 26.77 की औसत से 100 विकेट लिए हैं, जिसमें 6/111 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है।

जिसमें चार बार चार विकेट और चार बार पाँच विकेट शामिल हैं। एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष तीन गेंदबाज हैं। दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई स्पिन जादूगर शेन वार्न (36 मैचों में 23.25 की औसत से 195 विकेट), ग्लेन मैक्ग्रा (30 मैचों में 20.92 की औसत से 157 विकेट) और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (40 मैचों में 28.96 की औसत से 153 विकेट) हैं।

