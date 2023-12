Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार, विष्णु देव साय सरकार में नौ भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, देखें लिस्ट

Highlights विभागों पर बाद में निर्णय होने की संभावना है। साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 12 हो गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है।

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार में नौ भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आठ बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी विधायक रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप और लखनलाल देवांगन ने मंत्री पद की शपथ ली।

बृजमोहन अग्रवाल

रामविचार नेताम

दयालदास बघेल

केदार कश्यप

लखनलाल देवांगन

श्याम बिहारी जायसवाल

ओ पी चौधरी

टंक राम वर्मा

लक्ष्मी राजवाड़े।

#WATCH | BJP MLAs take oath as Chhattisgarh cabinet ministers in Raipur pic.twitter.com/NMDGTAWtpw — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2023

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक श्यामबिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंक राम वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 12 हो गई। विभागों पर बाद में निर्णय होने की संभावना है।

VIDEO | Nine ministers inducted in Chhattisgarh state cabinet in Raipur. pic.twitter.com/qB7cMNqFcT — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023

BJP MLA Brijmohan Agrawal sworn in as minister in Chhattisgarh — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023

छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने कहा, ‘‘जल्द ही विभागों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में एक और पद बाद में भरा जाएगा।’’ छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में तीन सदस्य- मुख्यमंत्री साय और दो उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा हैं। उन्होंने 13 दिसंबर को शपथ ली थी।

#WATCH | Raipur: On the swearing-in ceremony of 9 new Cabinet Ministers in Chhattisgarh, state BJP co-in-charge Nitin Nabin says, "Yesterday there was a session in which the entire team for formed. The BJP and PM Modi's team is ready to work on fulfilling the dream of Late Atal… pic.twitter.com/3lGz8w5ESx — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2023

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 12 में से छह सदस्य-अरुण साव, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंक राम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से होंगे। वहीं तीन अन्य सदस्य -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रामविचार नेताम और केदार कश्यप अनुसूचित जनजाति (एसटी) से होंगे।

राज्य मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति (एससी) से एक सदस्य दयालदास बघेल, वहीं सामान्य वर्ग से दो सदस्य विजय शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजवाड़े मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य होंगी। शुक्रवार को शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में अग्रवाल, नेताम, कश्यप और बघेल ने पिछली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सरकारों में भी मंत्री के रूप में कार्य किया है।

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: On taking oath as Chhattisgarh minister, BJP MLA Kedar Kashyap says, "I thank the state unit, national unit and the CM for giving me the opportunity. I will try and meet their expectations. Our priority is to take the guarantees of PM Modi to every… pic.twitter.com/j1JAsWtlcI — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2023

वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए चौधरी के साथ ही वर्मा और राजवाड़े पहली बार के विधायक हैं तथा जायसवाल एव देवांगन दूसरी बार के विधायक हैं। मुख्यमंत्री साय केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा उप मुख्यमंत्री साव और शर्मा पहली बार के विधायक हैं। साव बिलासपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं।

शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय सरकार में सरगुजा संभाग से चार, बिलासपुर संभाग से तीन, रायपुर और दुर्ग संभाग से दो-दो और बस्तर संभाग से एक सदस्य होंगे। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर भाजपा ने पांच वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीट जीती हैं, जबकि कांग्रेस 35 सीट ही हासिल कर सकी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट है।

#WATCH | Raipur: On taking oath as Chhattisgarh minister, BJP MLA Lakshmi Rajwade says, "BJP has given an opportunity to a small party worker like me. I am happy that I will represent not just the Bhatgaon constituency but the entire state... Women would be given priority and… pic.twitter.com/ATlAMMRjTQ — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2023

English summary :

Chhattisgarh Cabinet Expansion Nine BJP MLAs take oath as Chhattisgarh cabinet ministers Vishnu Sai's govt in Raipur see video

Web Title: Chhattisgarh Cabinet Expansion Nine BJP MLAs take oath as Chhattisgarh cabinet ministers Vishnu Sai's govt in Raipur see video