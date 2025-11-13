लकड़ी का काम करने वाली कंपनी ने जुटाए ₹40.63 करोड़, दो स्टील कंपनियों का अधिग्रहण कर बढ़ाया कारोबार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2025 20:16 IST2025-11-13T20:16:09+5:302025-11-13T20:16:51+5:30
जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ प्लान्स और अधिग्रहण की फंडिंग में किया जाएगा।
नई दिल्लीः स्टील ट्रेडिंग और लकड़ी से जुड़ा काम करने वाली कंपनी वीआर वुड आर्ट लिमिटेड (VR Wood Art Limited) ने अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 40.63 करोड़ रुपए जुटाए हैं और साथ ही दो बड़ी स्टील ट्रेडिंग कंपनियों का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह कदम कंपनी को नए स्तर पर ले जाने और उसके बिजनेस प्रोफाइल को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ प्लान्स और अधिग्रहण की फंडिंग में किया जाएगा।
दो स्टील कंपनियों का 100% अधिग्रहण
कंपनी ने निदिमो मोन्ट (Nidimo Mont) और पेरेंट मोन्ट इंटरनेशनल (Parent Mont International) में 100% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। अधिग्रहण के बाद ये दोनों कंपनियां VR Wood Art की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बन जाएंगी।
दोनों कंपनियां स्टेनलेस स्टील ट्यूब, बार, प्लेट, कॉइल और कोरुगेटेड स्टील बोर्ड जैसे उत्पादों के व्यापार में सक्रिय हैं। कंपनी के अनुसार, इन दोनों फर्मों का संयुक्त टर्नओवर 2,496 करोड़ रुपए है, जो इनके मजबूत बाजार नेटवर्क और रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को दर्शाता है।
व्यवसाय में नए मौके और मजबूती
वीआर वुड आर्ट लिमिटेड का यह अधिग्रहण कंपनी के राजस्व स्रोतों (revenue sources) में विविधता लाएगा। साथ ही, ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाएगा और समेकित वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करेगा। कंपनी का कहना है कि पूंजी जुटाने और अधिग्रहण दोनों कदम उसके मल्टी-वर्टिकल बिजनेस मॉडल को मजबूत करेंगे। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इन कदमों से कंपनी की कमाई की संभावनाएं और निवेशकों की रुचि दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।