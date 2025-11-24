मातृत्व के चलते महिलाओं के सामने कई संकट, आय, पदोन्नति और करियर में तरक्की से हाथ धोना, खामोशी के साथ जमा पूंजी भी खर्च?

Highlights वित्तीय निर्णय और खर्च करने की आदतें बदल जाती हैं। मातृत्व की असली कीमत मातृत्व की एक कीमत होती है। पुरुषों की तुलना में 19 गुना अधिक संभावना है।

ओटावाः हमें काफी लंबे समय से ये मालूम हैं कि मातृत्व के चलते महिलाओं को न केवल अपनी आय, पदोन्नति और करियर में तरक्की से हाथ धोना पड़ रहा है बल्कि वे खामोशी के साथ अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर रही हैं, रोज़मर्रा के खर्चों का बोझ उठा रही हैं और वित्तीय त्याग भी कर रही हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है। महिलाओं की आय पर मातृत्व के प्रभाव के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा द्वारा 2015 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पिता के प्रत्येक डॉलर के मुकाबले माताएं 85 सेंट कमाती हैं।

अपने पहले बच्चे के जन्म के दस साल बाद भी, माताओं की कमाई बच्चों के बिना होने वाली कमाई से लगभग 34.3 प्रतिशत कम है। लेकिन हमारे अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मातृत्व के साथ ही महिलाओं का धन के साथ संबंध बदल जाता है और बच्चे होने से उनके वित्तीय निर्णय और खर्च करने की आदतें बदल जाती हैं।

अध्ययन में शामिल प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत वित्त पर चर्चा करते समय दो परस्पर विरोधी आख्यानों का वर्णन करती हैं। एक ओर, वे मातृत्व को वित्तीय परियोजना के रूप में देखती हैं जिसे उन्हें बजट और लागत-लाभ के दायरे में स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करना होता है। दूसरी ओर, वे मातृत्व को एक ऐसी भूमिका के रूप में भी देखती हैं जिसके लिए आर्थिक त्याग की आवश्यकता होती है, जहां बच्चों की ज़रूरतें और कल्याण सभी वित्तीय पहलुओं से ऊपर होते हैं। मातृत्व की असली कीमत मातृत्व की एक कीमत होती है।

अध्ययनों से पता चला है कि मां बनने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि अन्य बदलावों के अलावा, उनके सहकर्मी उनकी योग्यता और उनके पेशेवर काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को कमतर आंकने लगते हैं। माताओं को कार्यालय और घर के बीच संतुलन के बढ़ते दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर उन्हें अंशकालिक नौकरी करनी पड़ती है। महिलाओं में अंशकालिक काम करने के प्राथमिक कारण के रूप में "बच्चों की देखभाल" का हवाला देने की पुरुषों की तुलना में 19 गुना अधिक संभावना है।

वित्तीय रणनीतिकार की भूमिका निभाना एक ओर, माताएं स्वायत्त वित्तीय प्रबंधक बनने का प्रयास करती हैं, जो वित्तीय रणनीतियां बनाने और अपने परिवारों के लिए आर्थिक रूप से ज़िम्मेदारी भरे निर्णय लेने में सक्षम हों। अध्ययन में शामिल एक प्रतिभागी ने बताया, “सब कुछ मेरे खाते से होकर जाता है। मैं सब कुछ देखती हूं। मुझे भी यह तरीका पसंद है।

मैं बहुत ही सजग इंसान हूं…मुझे बजट पर नियंत्रण रखना पसंद है।” इससे वे "शिशु बजट" बनाती हैं, अलग-अलग डायपर ब्रांड की कीमतों पर नज़र रखती हैं और उनकी तुलना करती हैं, या अपने बच्चों के संभावित भविष्य की शिक्षा के लिए बचत की योजनाएं बनाती हैं। अध्ययन में शामिल एक अन्य प्रतिभागी ने बताया: "मुझे पता है कि मैं बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूं।

मैं उन्हें अपने कार्ड पर डाल देती हूं ताकि मुझे पता रहे कि मेरे और भी खर्चे हैं जो मुझे अतिरिक्त रूप से उठाने पड़ेंगे... लेकिन, साथ ही, मुझे यही पसंद भी है। मुझे उनके लिए खरीदारी करना बहुत पसंद है। यह मेरे लिए भी एक तोहफ़ा है। लेकिन कभी-कभी, मुझे यह थोड़ा परेशान करने वाला लगता है। मैं सचमुच परिवार के लिए बहुत समय बिताती हूं, घर और परिवार के लिए चीजें खरीदती हूं।"

माताएं खुद को अपने बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय त्याग करने वाली मुख्य ज़िम्मेदारी मानती हैं। इस दृष्टिकोण से, हमारे अध्ययन में भाग लेने वाली प्रतिभागियों का मानना ​​है कि एक अच्छी मां होने का मतलब है अपने बच्चों को प्राथमिकता देना, उनकी खुशी और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना और उनके द्वारा दिए जाने वाले समय और धन पर ध्यान न देना।

लैंगिक असमानता के दीर्घकालिक वित्तीय परिणाम महिलाओं के वित्तीय दृष्टिकोण में यह बदलाव महिलाओं और पुरुषों के व्यक्तिगत वित्त के बीच लगातार बने रहने वाले अंतर के पीछे के कुछ कारकों को उजागर करता है। कनाडा में, लैंगिक पेंशन का अंतर लगभग 17 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि "पुरुषों को मिलने वाली सेवानिवृत्ति आय के प्रत्येक डॉलर के लिए, महिलाओं को केवल 83 सेंट मिलते हैं।"

हमारे निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि मातृत्व की असली कीमत दिखने से कहीं ज़्यादा है और माताओं द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक मेहनत को व्यापक रूप से स्वीकार करने की ज़रूरत है। हमें, एक समाज के रूप में उनका बेहतर समर्थन करना चाहिए।

