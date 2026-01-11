इंस्टाग्राम ने यूज़र्स को पासवर्ड रीसेट ईमेल क्यों भेजा? डेटा ब्रीच के दावों के बीच प्लेटफॉर्म ने दी सफाई
By रुस्तम राणा | Updated: January 11, 2026 15:12 IST2026-01-11T15:12:35+5:302026-01-11T15:12:41+5:30
नई दिल्ली: इंस्टाग्राम ने साफ किया है कि यूज़र्स को हाल ही में मिले पासवर्ड रीसेट ईमेल एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से थे, न कि डेटा ब्रीच की वजह से, क्योंकि इन मैसेज से ऑनलाइन काफी चिंता फैल गई थी।
X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म ने कहा, "हमने एक ऐसी समस्या को ठीक किया है जिससे कोई बाहरी व्यक्ति कुछ लोगों के लिए पासवर्ड रीसेट ईमेल रिक्वेस्ट कर सकता था। हमारे सिस्टम में कोई सेंध नहीं लगी है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट सुरक्षित हैं। आप उन ईमेल को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए सॉरी।"
यह सफाई तब आई जब कई देशों में यूज़र्स ने बताया कि उन्हें अनचाहे ईमेल मिल रहे हैं जिनमें उनसे इंस्टाग्राम पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे यह डर पैदा हो गया कि अकाउंट का डेटा लीक हो गया होगा।
साइबर सिक्योरिटी फर्म ने 'डेटा लीक' की चेतावनी दी
शुक्रवार को चिंताएँ और बढ़ गईं जब साइबर सिक्योरिटी फर्म मैलवेयरबाइट्स ने पासवर्ड रीसेट एक्टिविटी को लाखों इंस्टाग्राम यूज़र्स से जुड़े एक कथित डेटा ब्रीच से जोड़ा। मालवेयरबाइट्स के अनुसार, दुनिया भर में 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ा डेटा लीक हो गया था। फर्म ने दावा किया कि लीक हुई जानकारी में यूज़रनेम, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल थे।
मालवेयरबाइट्स ने कहा, "साइबर अपराधियों ने 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट की संवेदनशील जानकारी चुरा ली, जिसमें यूज़रनेम, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बहुत कुछ शामिल है। यह डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है और साइबर अपराधियों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।" हालांकि, इंस्टाग्राम ने अपने सिस्टम में किसी भी तरह की सेंध से इनकार किया है और कहा है कि यूज़र अकाउंट सुरक्षित हैं।
यूजर्स का रिएक्शन
आपसी दावों के बीच, कई इंस्टाग्राम यूज़र्स ने पासवर्ड रीसेट ईमेल के साथ अपने अनुभवों को बताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। एक यूज़र ने X पर लिखा, "मुझे पिछले लगभग 2 हफ़्तों से पासवर्ड बदलने के बारे में मेटा के ईमेल मिल रहे हैं। एक और यूज़र ने कहा, “मुझे ईमेल मिला कि कल रात मेरे अकाउंट को एक्सेस किया गया था। मैंने तुरंत अपना पासवर्ड बदल दिया।” तीसरे यूज़र ने पोस्ट किया, “पुष्टि कर सकता हूँ, मुझे 2 पासवर्ड रीसेट मिले और डेटा ब्रीच में अपना डेटा चेक किया, अपने पासवर्ड बदल लें।”