इनकम टैक्स ऑडिट की डेडलाइन क्या है? जानें पेनल्टी और नियम के बारे में सबकुछ

Income tax audit 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर ऑडिट का समय आ चुका है और इसके साथ ही, व्यापार और पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सामने आ गई है। आयकर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और समय सीमाओं का पालन करना अनिवार्य है।

इस साल के आयकर ऑडिट, जिसे आकलन वर्ष 2025-26 के रूप में भी जाना जाता है, में कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए दिशानिर्देश शामिल हैं। इन बदलावों को समझना न केवल दंड से बचने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका वित्तीय रिकॉर्ड सटीक और पारदर्शी हो।

जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना आवश्यक है—जैसे कि कंपनियाँ, स्वामित्व वाली कंपनियाँ और फर्मों में कार्यरत साझेदार—उनके पास वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक का समय है।

हालाँकि, ऑडिट रिपोर्ट सितंबर की समय सीमा तक दाखिल करनी होगी। फ़िलहाल, आयकर विभाग ने किसी विस्तार की घोषणा नहीं की है।

टैक्स ऑडिट क्या है?

टैक्स ऑडिट मूलतः एक वित्तीय जाँच है। इसका अर्थ है किसी व्यवसाय या पेशेवर के खातों की जाँच करके यह सुनिश्चित करना कि आय, व्यय और कटौतियाँ ठीक से दर्ज की गई हैं और करों की गणना कानून के अनुसार की गई है।

यह खामियाँ ढूँढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आयकर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में है।

किसे अपने खातों का ऑडिट करवाना ज़रूरी है?

टैक्स ऑडिट सभी पर लागू नहीं होता। यह मुख्य रूप से उन व्यवसायों से संबंधित है जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे मामलों में जहाँ नकद लेन-देन कुल लेनदेन का 5% से कम है, सीमा को 10 करोड़ रुपये तक शिथिल कर दिया गया है।

पेशेवरों के लिए, यह नियम तब लागू होता है जब उनकी वार्षिक प्राप्तियाँ 50 लाख रुपये से अधिक हो जाती हैं। हालाँकि, कुछ स्थितियों में, इन सीमाओं को पूरा न करने पर भी ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है।

क्या होगा अगर ऑडिट रिपोर्ट समय पर दाखिल न की जाए?

समय सीमा चूकना महंगा पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 271B के तहत, अगर ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर से पहले दाखिल नहीं की जाती है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कुल बिक्री, टर्नओवर या प्राप्तियों का 0.5% है, जो अधिकतम 1,50,000 रुपये तक हो सकता है।

हालांकि, अगर करदाता देरी का कोई वैध कारण बता सके, तो उसे राहत मिल सकती है। ऐसे मामलों में, कर विभाग जुर्माना माफ कर सकता है।

कर ऑडिट अनुपालन व्यवसायों और पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर रिपोर्ट दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि सुचारू रूप से आईटीआर दाखिल करने का रास्ता भी साफ होता है।

समय सीमा समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके खाते व्यवस्थित हों और रिपोर्ट बिना किसी देरी के जमा कर दी जाएँ।

Web Title: What is deadlines for income tax audits 2025 know about penalties and rules