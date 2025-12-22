1118.7 करोड़ रुपये में डील, वरुण बेवरेजेज ने दक्षिण अफ्रीका स्थित कंपनी ट्विजा को किया अधिग्रहण

December 22, 2025

केप टाउन, क्वीनस्टाउन और मिडेलबर्ग में तीन उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से काम करती है, जिनकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 करोड़ ‘केस’ है।

नई दिल्लीः वरुण बेवरेजेज ने दक्षिण अफ्रीका स्थित कंपनी ट्विजा का अपनी स्थानीय अनुषंगी कंपनी द बेवरेजेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बेवको) के माध्यम से पूर्ण अधिग्रहण करने की घोषणा की है। वरुण बेवरेजेज, पेप्सिको की भारत तथा दुनिया के कई देशों में एक प्रमुख ‘बॉटलिंग पार्टनर’ है। ट्विजा अपने खुद के ब्रांडेड पेय पदार्थों का निर्माण एवं वितरण करती है।

इसमें शराब के कोई पदार्थ शामिल नहीं है। यह केप टाउन, क्वीनस्टाउन और मिडेलबर्ग में तीन उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से काम करती है, जिनकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 करोड़ ‘केस’ है। वरुण बेवरेजेज लिमिटेड (वीबीएलत्र) ने रविवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि यह अधिग्रहण ‘‘ उद्यम मूल्य 209.5 करोड़ जार (दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा) यानी 1,118.7 करोड़ रुपये पर किया गया है जिसे नकद में भुगतान किया जाएगा।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ वरुण बेवरेजेज के निदेशक मंडल ने अपनी आज की बैठक में विचार-विमर्श कर, अपनी दक्षिण अफ्रीका स्थित अनुषंगी कंपनी बेवको के माध्यम से ट्विजा की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी को 209.5 करोड़ जार के उद्यम मूल्य पर अधिग्रहित करने को मंजूरी दी।’’ अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, ट्विजा कंपनी की अनुषंगी कंपनी की अनुषंगी (स्टेप डाउन) कंपनी बन जाएगी।

