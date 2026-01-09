उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और अपराध था?, राजनाथ सिंह- आज आए दिन नए उद्योग लग रहे, राजनीति ही नहीं अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं सीएम योगी, वीडियो

Highlights सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज विकास का पर्याय बन चुका है। विनिर्माण क्षमता 2,500 इकाई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सालाना 5,000 इकाई किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी मौजूद थे।

लखनऊः अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र उत्तर प्रदेश के औद्योगिक बदलाव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडाराज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं सराहना करता हूं, जिनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज विकास का पर्याय बन चुका है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि लखनऊ में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। आदित्यनाथ ने कारखाने के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कारखाने की मौजूदा विनिर्माण क्षमता 2,500 इकाई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सालाना 5,000 इकाई किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे समय जब दुनिया वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, इलेक्ट्रिक परिवहन बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह कारखाना राज्य के हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए हिंदुजा परिवार को बधाई देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना 2017 से राज्य में हुए बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश अब अव्यवस्था के लिए जाने जाने वाले राज्य से बदलकर ऐसा राज्य बन गया है जो क्षमता को नतीजों में बदलता है।’’

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सेवाएं, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, मालगाड़ियों के लिए दो अलग गलियारे, लॉजिस्टिक केंद्र, रैपिड रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले आठ से नौ साल में उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवी संयंत्र 'मेक इन इंडिया' और ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमों के अनुरूप है और ‘डबल-इंजन’ सरकार के तहत तेज विकास का उदाहरण है।

Web Title: Uttar Pradesh known hooliganism crime Rajnath Singh New industries being set up every day CM Yogi expert not only in politics but also in economics, video