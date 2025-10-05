Upcoming IPO: टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहे 27000 करोड़ से ज्यादा का IPO, निवेश का बेहतर मौका
Upcoming IPO: एलजी का आईपीओ पूरी तरह 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है।
Upcoming IPO: दो प्रमुख कंपनियां टाटा कैपिटल लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश करने की तैयारी में हैं, जिनका कुल मूल्य 27,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इन दोनों निर्गमों के आकार और उनके मूल समूहों के कद को देखते हुए, इनमें निवेशकों की गहरी दिलचस्पी की उम्मीद है। ये आईपीओ ऐसे समय में आ रहे हैं, जब व्यापक इक्विटी बाजार में तनाव के बावजूद, भारतीय प्राथमिक बाजार में तेजी है। वर्ष 2025 में कुल 78 कंपनियां पहले ही आईपीओ के जरिये मुख्य बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं, और इस महीने कई निर्गम आने की योजना है।
इस साल अब तक सबसे बड़ा निर्मग 15,512 करोड़ रुपये का टाटा कैपिटल का आईपीओ है। यह छह अक्टूबर को अभिदान के लिए खुलेगा और आठ अक्टूबर को बंद होगा। इस पेशकश में 21 करोड़ शेयरों का नया निर्गम और 26.58 करोड़ शेयरों बिक्री पेशकश शामिल है। इसके ठीक बाद, दक्षिण कोरिया के एलजी समूह की भारतीय शाखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड 7-9 अक्टूबर तक अपना 11,607 करोड़ रुपये का आईपीओ अभिदान के लिए खोलेगी।
पिछले साल हुंदै मोटर्स इंडिया के सूचीबद्ध होने के बाद यह भारतीय बाजारों में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी।
एलजी का आईपीओ पूरी तरह 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है। टाटा कैपिटल के शेयर 13 अक्टूबर को सूचीबद्ध होने की उम्मीद है, जबकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध होंगे। इसके अलावा रूबिकॉन रिसर्च का 1,377.5 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निर्गम नौ अक्टूबर को खुलेगा, और वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट का 3,000 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निर्गम अभी चल रहा है।