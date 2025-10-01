Top 100 Richest Indians 2025: ये हैं भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन, आ गई रईस परिवारों की नई लिस्ट

Top 100 Richest Indians 2025: M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, भारत में मुकेश अंबानी और उनका परिवार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर चुके हैं। हाल ही में आई इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर परिवारों को लिस्ट में शामिल किया गया है। 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ, अंबानी इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि अडानी परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है।

इतिहास रचते हुए, रोशनी नादर मल्होत्रा ​​और उनके परिवार ने 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जिससे भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। रिपोर्ट में देश के धन परिदृश्य को आकार देने में नए लोगों के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है।

टॉप 100 हुरुन रिच लिस्ट की पूरी सूची देखें

1- मुकेश अंबानी और परिवार - 9,55,410 करोड़ रुपये- रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऊर्जा, मुंबई

2- गौतम अडानी और परिवार - 8,14,720 करोड़ रुपये - अडानी, ऊर्जा, अहमदाबाद

3- रोशनी नादर मल्होत्रा ​​​​और परिवार - 2,84,120 करोड़ रुपये - एचसीएल, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, नई दिल्ली

4- साइरस एस पूनावाला और परिवार - 2,46,460 करोड़ रुपये - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल्स, पुणे

5- कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार - 2,32,850 करोड़ रुपये - आदित्य बिड़ला, धातु और खनन, मुंबई

6- नीरज बजाज और परिवार - 2,32,680 करोड़ रुपये - बजाज ऑटो, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, पुणे

7- दिलीप सांघवी - 2,30,560 करोड़ रुपये - सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, मुंबई

8- अजीम प्रेमजी और परिवार - 2,21,250 करोड़ रुपये - विप्रो, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, बेंगलुरु

9- गोपीचंद हिंदुजा और परिवार - 1,85,310 करोड़ रुपये – हिंदुजा, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, लंदन

10- राधाकिशन दमानी और परिवार – 1,82,980 करोड़ रुपये – एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिटेल, मुंबई

11- एलएन मित्तल और परिवार – 1,75,390 करोड़ रुपये – आर्सेलरमित्तल, धातु और खनन, लंदन

इसके अलावा, जय चौधरी – 1,46,470 करोड़ रुपये – जेडस्केलर, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, सैन जोस सज्जन जिंदल और परिवार – 1,43,330 करोड़ रुपये – जेएसडब्ल्यू स्टील, धातु और खनन, मुंबई उदय कोटक – 1,25,120 करोड़ रुपये – कोटक महिंद्रा बैंक, वित्तीय सेवाएं, मुंबई राजीव सिंह और परिवार – 1,21,200 करोड़ रुपये – डीएलएफ, रियल एस्टेट, नई दिल्ली अनिल अग्रवाल और परिवार – 1,11,400 करोड़ रुपये – वेदांत रिसोर्सेज, धातु और खनन, लंदन रवि जयपुरिया और परिवार – 1,09,260 करोड़ रुपये – आरजे कॉर्प, खाद्य & बेवरेजेज, नई दिल्ली विक्रम लाल एवं परिवार – 1,03,820 करोड़ रुपये – आयशर मोटर्स, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, नई दिल्ली सुनील मित्तल एवं परिवार – 99,300 करोड़ रुपये – भारती एयरटेल, दूरसंचार, नई दिल्ली मंगल प्रभात लोढ़ा एवं परिवार – 93,750 करोड़ रुपये – लोढ़ा डेवलपर्स, रियल एस्टेट, मुंबई मुरली दिवि एवं परिवार – 91,100 करोड़ रुपये – दिविज लैबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद रोहिका साइरस मिस्त्री एवं परिवार – 88,650 करोड़ रुपये – शापूरजी पालोनजी, निवेश, मुंबई शापूर पालोनजी मिस्त्री एवं परिवार – 88,650 करोड़ रुपये – शापूरजी पालोनजी, निवेश, मोनाको जॉय अलुक्कास – 88,430 करोड़ रुपये – जॉय अलुक्कास, आभूषण, त्रिशूर श्री प्रकाश लोहिया – 87,700 करोड़ रुपये – इंडोरामा, केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, लंदन नुस्ली वाडिया और परिवार – 86,820 करोड़ रुपये – ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी, मुंबई वेणु श्रीनिवासन – 85,260 करोड़ रुपये –टीवीएस मोटर्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, चेन्नई पंकज पटेल और परिवार – 84,510 करोड़ रुपये – ज़ाइडस लाइफसाइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद विजय चौहान और परिवार – 74,600 करोड़ रुपये – पारले प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, मुंबई राहुल भाटिया और परिवार – 71,270 करोड़ रुपये – इंटरग्लोब एविएशन, एविएशन, नई दिल्ली गोपीकिशन दमानी और परिवार – 70,670 करोड़ रुपये – एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिटेल, मुंबई बेनू गोपाल बांगुर और परिवार – 70,090 करोड़ रुपये – श्री सीमेंट, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, कोलकाता विवेक कुमार जैन – 67,800 करोड़ रुपये – गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, औद्योगिक उत्पाद, नई दिल्ली सत्यनारायण नुवाल – 62,250 करोड़ रुपये – सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, नागपुर सुधीर मेहता एवं परिवार – 62,200 करोड़ रुपये – टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद समीर मेहता एवं परिवार – 62,200 करोड़ रुपये – टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद राजन भारती मित्तल एवं परिवार – 62,060 करोड़ रुपये – भारती एयरटेल, दूरसंचार, नई दिल्ली राकेश भारती मित्तल एवं परिवार – 62,060 करोड़ रुपये – भारती एयरटेल, दूरसंचार, नई दिल्ली संजीव गोयनका एवं परिवार – 58,730 करोड़ रुपये – सीईएससी, सर्विसेज, कोलकाता विवेक चंद सहगल एवं परिवार – 57,060 करोड़ रुपये – संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, मेलबर्न आदि गोदरेज एवं परिवार – 55,580 करोड़ रुपये – गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुंबई अभयकुमार फिरोदिया एवं परिवार – 55,270 करोड़ रुपये – फोर्स मोटर्स, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, पुणे शाहिद बिलाखिया एवं परिवार – 55,130 करोड़ रुपये – मेरिल लाइफ साइंस हेल्थकेयर, वापी हर्ष मारीवाला और परिवार – 53,990 करोड़ रुपये – मैरिको, एफएमसीजी, मुंबई आनंद महिंद्रा और परिवार – 51,930 करोड़ रुपये – महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, मुंबई इना अश्विन दानी और परिवार – 51,450 करोड़ रुपये – एशियन पेंट्स, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, मुंबई रेखा राकेश झुनझुनवाला और परिवार – 50,480 करोड़ रुपये – रेयर एंटरप्राइजेज, निवेश, मुंबई जयश्री उल्लाल – 50,170 करोड़ रुपये – अरिस्टा नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, सैन फ्रांसिस्को चंद्रू रहेजा और परिवार – 49,360 करोड़ रुपये– के रहेजा, रियल एस्टेट, मुंबई नादिर गोदरेज और परिवार – 49,000 करोड़ रुपये – गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुंबई राधा वेम्बू – 46,580 करोड़ रुपये – ज़ोहो, सॉफ्टवेयर और सेवाएं वाइस, चेन्नई यूसुफ अली एमए - 46,300 करोड़ रुपये - लुलु, रिटेल, अबू धाबी करसनभाई पटेल और परिवार - 45,900 करोड़ रुपये - निरमा, एफएमसीजी, अहमदाबाद मंजू डी गुप्ता और परिवार - 45,270 करोड़ रुपये - ल्यूपिन, फार्मास्यूटिकल्स, मुंबई सज्जन कुमार पटवारी और परिवार - 44,760 करोड़ रुपये - रश्मि मेटालिक्स, धातु और खनन, झारग्राम आचार्य बालकृष्ण - 43,640 करोड़ रुपये - पतंजलि आयुर्वेद, एफएमसीजी, हरिद्वार विकास ओबेरॉय - 42,960 करोड़ रुपये - ओबेरॉय रियल्टी, रियल एस्टेट, मुंबई राकेश गंगवाल और परिवार - 42,790 करोड़ रुपये - इंटरग्लोब एविएशन, एविएशन, मियामी पी पिची रेड्डी - 42,650 करोड़ रुपये - मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और इंजीनियरिंग, हैदराबाद मनोहर लाल अग्रवाल और परिवार - 42,260 करोड़ रुपये - हल्दीराम स्नैक्स, खाद्य और पेय पदार्थ नई दिल्ली पीवी कृष्ण रेड्डी – 41,810 करोड़ रुपये – मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, हैदराबाद बसंत बंसल और परिवार – 41,140 करोड़ रुपये – एम3एम इंडिया, रियल एस्टेट, गुरुग्राम नितिन कामथ और परिवार – 40,020 करोड़ रुपये – जीरोधा, वित्तीय सेवाएं, बेंगलुरु फल्गुनी नायर और परिवार – 39,810 करोड़ रुपये – नाइका, एफएमसीजी, मुंबई बी पार्थसारधि रेड्डी और परिवार – 39,030 करोड़ रुपये – हेटेरो लैब्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद मधुसूदन अग्रवाल और परिवार – 38,650 करोड़ रुपये – हल्दीराम स्नैक्स, फूड एंड बेवरेजेज, नई दिल्ली कैलाशचंद्र नुवाल और परिवार – 38,630 करोड़ रुपये – सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, भीलवाड़ा निर्मल कुमार मिंडा और परिवार – 38,300 करोड़ रुपये – यूनो मिंडा, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, गुरुग्राम अनुराग जैन और परिवार – 38,040 करोड़ – एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, औरंगाबाद संजय डांगी और अल्पना संजय डांगी – 37,800 करोड़ रुपये – ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और वित्तीय सेवाएं, मुंबई शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल और परिवार – 37,750 करोड़ रुपये – हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल, खाद्य और पेय पदार्थ, नागपुर रोमेश टी वाधवानी – 37,200 करोड़ रुपये – सिम्फनी टेक्नोलॉजी, निवेश, पालो ऑल्टो अनिल राय गुप्ता और परिवार – 37,150 करोड़ रुपये – हैवेल्स इंडिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली उमा देवी प्रसाद और परिवार - 35,350 करोड़ रुपये - एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, मुंबई प्रेम वत्स - 35,270 करोड़ रुपये - फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टोरंटो मधुकर पारेख और परिवार - 35,210 करोड़ रुपये - पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मुंबई आदित्य खेमका और परिवार - 35,140 करोड़ रुपये - आदित्य इन्फोटेक, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, नोएडा स्मिता वी कृष्णा और परिवार - 35,100 करोड़ रुपये - गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुंबई रंजन पई - 34,700 करोड़ रुपये - मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बेंगलुरु जमशेद गोदरेज एंड परिवार - 34,220 करोड़ रुपये - गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुंबई राजन रहेजा और परिवार - 33,950 करोड़ रुपये - एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, मुंबई रिशद नौरोजी और परिवार – 33,700 करोड़ रुपये – गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मुंबई प्रताप रेड्डी और परिवार – 33,160 करोड़ रुपये – अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, हेल्थकेयर, चेन्नई टीएस कल्याणरमन और परिवार – 32,670 करोड़ रुपये – कल्याण ज्वैलर्स इंडिया, ज्वैलरी, त्रिशूर निरंजन हीरानंदानी – 32,500 करोड़ रुपये – निडर, रियल एस्टेट, मुंबई एनआर नारायण मूर्ति और परिवार – 32,150 करोड़ रुपये – इंफोसिस, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, बेंगलुरु राजा बागमाने – 31,510 करोड़ रुपये – बागमाने डेवलपर्स, रियल एस्टेट, बेंगलुरु जीएम राव और परिवार – 31,340 करोड़ रुपये – जीएमआर, निर्माण और इंजीनियरिंग, बेंगलुरु पृथ्वीराज जिंदल और परिवार – 31,000 करोड़ रुपये – जेएसडब्ल्यू स्टील, धातु और खनन, दुबई एस गोपालकृष्णन और परिवार – 30,740 करोड़ रुपये – इंफोसिस सॉफ्टवेयर और सेवाएं, बेंगलुरु रमेश जुनेजा और परिवार - 30,680 करोड़ रुपये - मैनकाइंड फार्मा, फार्मास्युटिकल्स, नई दिल्ली दिव्यांक तुराखिया - 30,680 करोड़ रुपये - एआई.टेक, निवेश, दुबई रफीक अब्दुल मलिक और परिवार - 30,440 करोड़ रुपये - मेट्रो ब्रांड्स, वस्त्र, परिधान और सहायक उपकरण, मुंबई अरविंदकुमार पोद्दार और परिवार - 30,190 करोड़ रुपये - बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, मुंबई

