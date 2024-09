Tata Curvv: 9.99 लाख में लॉन्च हुई 'टाटा कर्व', क्रेटा, सेल्टॉस और विटारा से होगा मुकाबला...

Highlights Tata Curvv Price and Features: 9.99 लाख में लॉन्च हुई 'टाटा कर्व', देखें प्राइस और फीचर्स Tata Curvv Launched in India Starting Price 9.99 Lakh: टाटा मोटर्स ने आज अपनी नई एसयूवी Tata Curvv के ICE वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है

Tata Curvv Price and Features: टाटा मोटर्स ने आज अपनी नई एसयूवी Tata Curvv के ICE वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, इससे पहले कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक वर्जन Curvv EV को लॉन्च किया है। इसे 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 17.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम बताई जा रही है। वहीं पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा कर्व 3 अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च हुई है, पहला 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर डीजल और तीसरा टाटा का नया 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल 'हाइपरियन' इंजन का विकल्प।

टाटा कर्व में नये फीचर्स को जोड़ा गया है, इसमें 6-वे पावर एड्जेस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइन फंशन के साथ सेकंड रो सीट और मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए JBL के 9 स्पीकर को शामिल किया है साथ ही टाटा कर्व मल्टीपल वॉयस कमांड सिस्टम से भी लैस है जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और बंगाली शामिल है।

टाटा कर्व में 8 वेरिएंट हैं, जिसमें स्मार्ट, प्योर+, प्योर+ एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव एस, क्रिएटिव+ एस, एक्म्प्लिश्ड एस और एक्म्प्लिश्ड+ ए शामिल हैं। टाटा कर्व के एंट्री लेवल पेट्रोल वर्जन की कीमत 10 लाख से शुरू होगी और इसके डीजल के एंट्री लेवल वर्जन की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होगी, इसके साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन क्रिएटिव एस वेरिएंट की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होगी।

