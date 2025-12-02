Stock Market Today: सेंसेक्स 380 अंक फिसला, निफ्टी 26077 पर लुढ़का, घरेलू शेयर बाजार में गिरावट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 2, 2025 11:33 IST2025-12-02T11:33:13+5:302025-12-02T11:33:34+5:30
Stock Market Today: अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.15 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
Stock Market Today: घरेलू शेयर बाजारोंसेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 380.02 अंक फिसलकर 85,261.88 अंक पर और 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 98.3 अंक लुढ़कर 26,077.45 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और इटर्नल के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट में रहे।
वहीं एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में, चीन का एसएसई कम्पोजिट गिरावट में रहा जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.15 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,171.31 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,558.93 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।