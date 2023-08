Stock Market Crash: बाजार में हाहाकार, 676.53 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी का भी बुरा हाल

Highlights टॉरेंट ग्रुप का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। बाजार पूंजीकरण 68,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। बिजली इकाइयों और फार्मा कंपनी के प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई है।

Stock Market Crash: शेयर बाजार में आज हाहाकार देखने को मिला। बुधवार को कई रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिकी बाजार का असर भारतीय बाजार में दिखने को मिला। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में थे।

बीएसई सेंसेक्स 676.53 अंकों की भारी गिरावट के साथ 65,782.78 और एनएसई निफ्टी 207 अंक टूटकर 19,526.55 अंक पर बंद हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे कमजोर होकर 82.58 के भाव (अस्थायी) पर बंद हो गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.80 प्रतिशत की तेजी के साथ 85.59 डॉलर प्रति बैरल रहा।

घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स लगभग 677 अंक लुढ़क गया। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। फिच रेटिंग्स ने पिछले दो दशकों में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर्ज बढ़ने तथा संचालन मानदंडों में गिरावट का हवाला देते हुए अमेरिका सरकार की रेटिंग घटा दी है।

रेटिंग एजेंसी ने साख को एक पायदान कम कर एएए से एए प्लस कर दिया है। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 676.53 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,782.78 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,027.63 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 207 अंक यानी 1.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,526.55 अंक पर बंद हुआ।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के साथ स्थानीय बाजार में चौतरफा गिरावट रही। अमेरिका की साख घटाये जाने के साथ यूरो क्षेत्र और चीन में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से चिंता बढ़ी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से घरेलू बाजार नुकसान में रहा।’’

