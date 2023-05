चावल निर्यात: 6 महीने के लिए इन यूरोपीय देशों में प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हुई खत्म, जानें पूरा डिटेल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2023 07:41 AM

डीजीएफटी ने सोमवार को चावल निर्यात से जुड़े एक अधिसूचना में संशोधन करने की बात कही है। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘अन्य यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिए इस तरह के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।’’

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

