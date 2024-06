सियाम सीमेंट बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन ने गुजरात के खेड़ा में भारत के पहले एएसी वॉल प्लांट का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया

Highlights एएसी उद्योग में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली बहुत कम कंपनियों में से एक है। संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की वार्षिक क्षमता बढ़कर 1.3 मिलियन सीबीएम/वर्ष हो गई है। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव, दूसरा महाराष्ट्र के वाडा में और तीसरा गुजरात के खेडा जिले के कपडवंज में है।

मुख्य बातेः भारत का पहला एएसी वॉल प्लांट लॉन्च हुआ, 8-12 फीट के लार्ज फोर्मेट एएसी वॉल प्रोडक्ट्स पेश होंगी

अहमदाबाद से नजदीक खेड़ा में संयुक्त उद्यम प्लान्ट भारत में एससीजी समूह का पहला निवेश है।

संयुक्त उद्यम के दोनों पक्षकार की मंजूरी के बाद दूसरे चरण में खेड़ा प्लांट को 5 लाख सीबीएम प्रति वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।

सियाम सीमेंट बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक 52:48 संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन की 52% हिस्सेदारी है और 48% हिस्सेदारी एससीजी इंटरनेशनल के पास है

पूरी क्षमता पर प्लान्ट से सालाना लगभग रु. 100 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है

संयुक्त उद्यम का उद्देश्य तकनीकी-वाणिज्यिक ज्ञान साझा करना और भारतीय बाजारों में नए युग की कंस्ट्रक्शन सामग्री लॉन्च करना भी है।

अहमदाबाद, 14 जून, 2024:गुजरात स्थित बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और थाईलैंड की एससीजी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड (एससीजी इंटरनेशनल) के संयुक्त उद्यम सियाम सीमेंट बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के खेडा में अपने पहले प्लान्ट के वाणिज्यिक उत्पादन के साथ भारत में अपना कामकाज शुरू किया है। भारतीय बाजार के लिए अगली पीढ़ी के वॉलिंग सोल्युशन्स लॉन्च करने की दृष्टि से, संयुक्त उद्यम ने अहमदाबाद (गुजरात) के पास खेडा जिले में भारत के पहले एएसी वॉल प्लांट सहित 2.5 लाख क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष क्षमता का प्रोजेक्ट स्थापित करने में लगभग रु. 65 करोड़ का निवेश किया है। एएसी वॉल का मार्केटिंग 'ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC' ब्रांड नाम से किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी एएसी ब्लॉक का भी निर्माण करेगी।

अतिथि विशेष के रुप में भारत में थाईलैंड की राजदूत महामहिम पट्टारत होंगटोंग ने एससीजी इंटरनेशनल और बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 10 जून 2024 को प्लान्ट का उद्घाटन किया।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन ने अहमदाबाद (गुजरात) के पास खेडा जिले में एएसी वॉल्स और एएसी ब्लॉक के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए थाईलैंड के एससीजी इंटरनेशनल के साथ एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन की संयुक्त उद्यम कंपनी में 52% हिस्सेदारी है जबकि एससीजी इंटरनेशनल के पास 48% हिस्सेदारी है।

यह एससीजी ग्रुप का भारत में पहला निवेश है। 1913 में स्थापित, एससीजी थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी सीमेंट और बिल्डिंग मटिरियल कंपनियों में से एक है, जिसमें सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटिरियल्स, पैकेजिंग, कैमिकल्स और कई अन्य जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए गए संयुक्त उद्यमों के साथ 22 से अधिक देशों में उपस्थिति है।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबंध निदेशकश्री नरेश साबू ने बताया कि “यह संयुक्त उद्यम एक साधारण व्यापार गठबंधन से परे है, जो दो देशों और संस्कृतियों के बीच रिश्तों को बढ़ावा देता है। प्लान्ट में निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हुआ और एक साल के भीतर उत्पादन शुरू हो गया जो भारत के एएसी उद्योग में एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है।

आगे बढ़ते हुए एससीजी और बिगब्लॉक भारत में सप्लाय चेइन को मजबूत करने, एक-दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठाने और कंस्ट्रक्शन उद्योग को असाधारण सोल्युशन्स प्रदान करने के लिए सभी बिल्डिंग मटिरियल सोल्युशन्स उपलब्ध कराने के हेतु मिलकर काम करेंगे। संयुक्त उद्यम के दोनों पक्षकार से मंजूरी मिलने पर प्रोजेक्ट में दूसरे चरण में प्रति वर्ष 5 लाख क्यूबिक मीटर तक विस्तार करने की क्षमता है।”

टिकाऊ और नोन-टोक्सिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटिरियल एएसी ब्लॉक और एएसी वॉल वजन में हल्की है एवं ध्वनिरोधी और आग प्रतिरोधी हैं। यह पारंपरिक ईंटों की तुलना में बेहतर निर्माण गुणवत्ता, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी हैं।

गुजरात के खेडा में संयुक्त उद्यम प्लान्ट में भारत का पहला एएसी वॉल प्लांट भी होगा। कंपनी भारतीय बाजारों के लिए 8-12 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ाई और 3-8 इंच मोटाई की लार्ज फोर्मेट एएसी वॉल प्रोडक्ट्स की विस्तृत रैन्ज लॉन्च करेगी। प्लान्ट 250 रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

पूरी क्षमता पर प्लान्ट से प्रति वर्ष लगभग रू. 100 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। संयुक्त उद्यम का उद्देश्य तकनीकी-वाणिज्यिक ज्ञान साझा करना, कंस्ट्रक्शन उद्योग में पारस्परिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना और भारतीय बाजारों में नए युग की बिल्डिंग मटिरियल लाना भी है।

एससीजी इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक और इंटरनेशनल बिजनेस के प्रमुख अभिजीत दत्ता ने कहा, “यह सहयोग एससीजी की सदियों पुरानी विशेषज्ञता और उन्नत टेक्नोलोजी और बिगब्लॉक की स्थानीय बाजार की गहरी समझ के साथ हम भारत के कंस्ट्रक्शन उद्योग पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं।

लागत-कुशल और टिकाऊ कंस्ट्रक्शन सोल्युशन्स प्रदान करके हम गर्व से अगली पीढी के विश्व स्तरीय वॉलिंग सोल्युशन्स ‘ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC’ पेश करते हैं। यह अभूतपूर्व उद्यम न केवल नए मानक स्थापित करता है, बल्कि भारत में यह कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने के बारे में है।”

2015 में निगमित बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एएसी ब्लॉक स्पेस में सबसे बड़ी और एकमात्र लिस्टेड कंपनीओं में से एक है। बिगब्लॉक तीन एएसी ब्लॉक प्लांट संचालित करता है जिसमें एक गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव, दूसरा महाराष्ट्र के वाडा में और तीसरा गुजरात के खेडा जिले के कपडवंज में है।

खेडा में नई सुविधा कंपनी का चौथा प्लांट है, जो एएसी ब्लॉक और इनोवेटिव एएसी वॉल, जिसे ZmartBuild wall के नाम से जाना जाता है, दोनों के निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। इससे संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की वार्षिक क्षमता बढ़कर 1.3 मिलियन सीबीएम/वर्ष हो गई है। यह एएसी उद्योग में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली बहुत कम कंपनियों में से एक है।

Video Links:-

SIAM Cement BigBloc Construction Factory at Kheda, Gujarat - https://www.youtube.com/watch?v=NnRsRCcYOAY

How to install ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC - https://www.youtube.com/watch?v=b1BJC6508rs

Web Title: Siam Cement Bigbloc Construction begins commercial production of India's first AAC wall plant in Kheda, Gujarat