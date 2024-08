Sensex में 2400 अंकों से बड़ी गिरावट.., एकस्पर्ट बोले ऐसा कुछ नहीं, यह तो होना ही था, जानें

Highlights 2400 अंकों से शेयर मार्केट हुए क्रैश लेकिन एकस्पर्ट ने कहा कि ये होना ही था दूसरी निफ्टी से जुड़े बैंकों के शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली

Sensex: बाजार तो आज अपने समय पर खुला, लेकिन मार्केट का रुख उतना सही नहीं रहा और इसकी वजह से सेंसेक्स में 2.76 फीसदी यानी 2400 अंकों से गिरावट देखने को मिली। साथ ही ये 30 बड़े शेयरों वाली कंपनी का स्तर 78,749.85 इतने पर खिसक गया है, जो पिछले दिनों 80 हजार के लेवल को पार करने में सफल हो गया था। हालांकि, मार्केट का रुझान तो ऐसा ही रहता है, जिसमें कुछ बढ़त मिलती है और कभी का दार नेगेटिव स्तर पर पहुंच जाता है।

वहीं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपड़ा ने कहा कि यह इतिहास की बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन यह पहले से निर्धारित मानी जा रही थी क्योंकि निवेशकों यहां पर बहुत अधिक बीटा देखने को मिल रहा था। बीटा का तात्पर्य है कि शेयर के प्राइस मार्केट में बढ़ी हुई हैं और जिससे कंपनी का वैल्यूशन भी बढ़ा हुआ था। यह एक कारण है कि हम बाजार में कुछ सुधार देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्रेश नहीं बल्कि यह बाजार में सुधार है।

जब कभी मार्केट अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है, तो इस तरह का सुधार काफी हद तक बना रहता है। तो, यह अपेक्षित है कि विशेष रूप से, आप जानते हैं कि रेलवे, सेना और अधिकांश स्टॉक जो काफी ऊपर चले गए थे, उनमें आज 5-7%, 6% की गिरावट आ रही है।

#WATCH | Noida: On Sensex slumps by over 2400 points, Stock Market Expert, Vijay Chopra says "It's not the highest fall in the history but this was quite expected because you know there was a lot of beta. Beta means that you know the stock prices were a bit inflated and the… pic.twitter.com/Kr4kOP0Vko