Rupee vs Dollar: रुपया में गिरावट दर्ज, डॉलर के मुकाबले 15 पैसे टूटकर 88.65 प्रति डॉलर पर पहुंचा

November 12, 2025

Rupee vs Dollar: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 15 पैसे टूटकर 88.65 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर नए आशावाद ने निचले स्तर पर घरेलू मुद्रा को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.61 पर खुला। फिर 15 पैसे टूटकर 88.65 प्रति डॉलर पर आ गया। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.50 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.50 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 502.82 अंक चढ़कर 84,374.14 अंक पर जबकि निफ्टी 144.05 अंक की बढ़त के साथ 25,839 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 803 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

