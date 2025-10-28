राजस्थान पर्यटन की पहल, सातों संभागों में आयोजित होगा घूमर महोत्सव
जयपुरः राजस्थान सरकार शनिवार को राज्य के सभी सात संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन करेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इन महोत्सवों में महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां भाग ले सकेंगी। पर्यटन विभाग की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि यह महोत्सव 19 नवंबर को अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में एक साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीया कुमारी के निर्देश पर की जा रही इस पहल में स्कूल और कॉलेज के छात्रों, नृत्य अकादमियों, गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और पंजीकृत क्लबों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो अपनी मनोहारी मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा 19 नवंबर 2025 शनिवार को राज्य के सातों संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव शाम 6 बजे से शुरू होगा।
जिसमें राज्य की पारंपरिक शाही धरोहर घूमर नृत्य, को नए उत्साह और रंगत के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ के अनुसार घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के माध्यम से इसे युवा पीढ़ी और आम जनता व खासकर महिलाओं के बीच और व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
इस वर्ष महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम सातों संभागों अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 19 नवंबर को आयोजित होंगे। घूमर महोत्सव में भाग लेने के लिए पर्यटन विभाग की आधिकारिक वैबसाइट व सोशल मीडिया अकाउन्ट्स पर विभाग द्वारा लिंक https://ghoomar.rajasthan.gov.in/Website/index.html शेयर कर दिया गया है।
पंजीकरण और पात्रताः-
महोत्सव में 12 से अधिक आयु की बालिकाओं, युवतियों व महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसमें स्कूल और कॉलेज की छात्राएं, डांस स्कूल के सदस्य, गृहिणियां, कामकाजी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और पंजीकृत क्लब शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण दो श्रेणियों में होगा जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेणियां शामिल हैं।
प्रतियोगिताओं में समूह ही भाग ले सकेंगे और प्रत्येक समूह में कम से कम 20 एवं अधिकतम 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। पंजीकरण में मदद के लिए संभागीय पर्यटन कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षण और पुरस्कारः- इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वैबसाइट एवं विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शीघ्र ही उपलब्ध हैं।
घूमर महोत्सव में "सर्वश्रेष्ठ सामूहिक नृत्य," "सर्वश्रेष्ठ सामूहिक पोशाक," "सर्वश्रेष्ठ सामूहिक आभूषण," और "सर्वश्रेष्ठ सामूहिक नृत्य-निर्देशन" जैसी श्रेणियां होंगी। प्रत्येक संभाग से "सर्वश्रेष्ठ सामूहिक नृत्य" जीतने वाले समूह को प्रमुख पर्यटन महोत्सवों में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा।