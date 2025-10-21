Post Office RD Scheme: 5 साल में मिलेगा 6.7 फीसदी का रिटर्न, इस स्कीम में हर महीने करना होगा थोड़ा-थोड़ा निवेश; जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा

Post Office RD Scheme: डाकघर की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना भारतीय डाक सेवा द्वारा दी जाने वाली एक लोकप्रिय बचत योजना है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम जोखिम के साथ नियमित रूप से छोटी-छोटी बचत करके एक बड़ी राशि जमा करना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं होता। इस स्कीम में आपको सालाना 6.7 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।

इस स्कीम में एक साथ पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती। रेकरिंग डिपॉजिट में आप म्यूचुअल फंड SIP की तरह हर महीने छोटी रकम जमा कर सकते हैं। Post Office में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध है। रेकरिंग डिपॉजिट पर भी FD की तरह ब्याज मिलता है। साथ ही, यह लंबी अवधि के लिए निवेश को बढ़ावा देता है।

इस स्कीम में आपको सालाना 6.7 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ऐसे में अगर आप इस योजना में लगातार 5 साल तक हर महीने 5000 रुपये निवेश करते हैं, तो आप कुल 3 लाख रुपये का निवेश करेंगे। मैच्योरिटी पर आपको कुल 3,56,830 रुपये मिलेंगे। ऐसे में आपको इस योजना में कुल 56,830 रुपये का लाभ होगा।

क्या है डाकघर की आरडी योजना

निवेश के लिहाज से डाकघर की आरडी योजना बेहतर मानी जाती है। आप 100 रुपये जमा करके खाता खोल सकते हैं। अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। 10 साल से ऊपर का नाबालिग भी अपने माता-पिता के साथ खाता खोल सकता है। 18 साल का होने के बाद उसे नया केवाईसी और फॉर्म भरना होगा।

लेकिन डाकघर की आरडी में अवधि 5 साल की होती है। यानी अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको कम से कम 5 साल तक इंतजार करना होगा। आप चाहें तो खाता खोलने के 3 साल बाद उसे बंद भी कर सकते हैं। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या तो राशि का दावा कर सकता है या खाता जारी रख सकता है। आप मोबाइल बैंकिंग या ई-बैंकिंग के ज़रिए भी यह खाता खोल सकते हैं।

डाकघर आवर्ती जमा पर 6.7% का निश्चित रिटर्न देता है। आप इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन 17 लाख रुपये का फंड जुटाने के लिए आपको रोज़ाना 333 रुपये निवेश करने होंगे। यानी लगभग 10,000 रुपये प्रति माह। अगर आप 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं, तो आप कुछ सालों में आसानी से 17 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं।

बिना किसी जोखिम के तैयार होता है फंड

डाकघर में बिना किसी जोखिम के फंड तैयार हो जाता है। यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ऐसे में यह निवेश के लिए अन्य जगहों से बेहतर विकल्प है। हालाँकि, आपको यहाँ सोच-समझकर निवेश करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

योजना की मुख्य बातें

योजना का नाम: नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट

अवधि: 5 साल (जिसे बाद में 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है)

न्यूनतम जमा राशि: ₹100 प्रति माह (₹10 के गुणांक में)

अधिकतम जमा राशि: कोई सीमा नहीं है

ब्याज दर: वर्तमान में लगभग 6.7% वार्षिक (तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर, जो हर तिमाही में सरकार द्वारा संशोधित की जाती है)।

सुरक्षा: यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें जमा किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है और रिटर्न की गारंटी होती है।

खाता खोलना:

कोई भी वयस्क व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से अधिकतम 3 वयस्क) खाता खोल सकता है।

नाबालिग के नाम पर भी अभिभावक खाता खोल सकते हैं।

ब्याज का भुगतान: ब्याज त्रैमासिक (हर तीन महीने में) आपके मूलधन में जोड़ दिया जाता है (चक्रवृद्धि ब्याज)।

