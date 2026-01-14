Petrol Diesel Price Today: ईंधन की नई कीमतें लागू, जानें अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट

Petrol Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) रोज़ाना सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतें अपडेट करती हैं। ग्लोबल कच्चे तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। हालाँकि ये दरें तकनीकी रूप से बाजार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी, बेस प्राइसिंग फ्रेमवर्क और अनौपचारिक प्राइस कैप जैसे रेगुलेटरी उपायों से भी प्रभावित होती हैं। यह रोजाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/L) डीज़ल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

