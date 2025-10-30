Petrol-Diesel Price Today: 30 अक्टूबर को क्या बदल गए ईंधन के दाम? यहां जानिए ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें, जो रोज़मर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा हर सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

ईंधन की कीमतें निर्धारित करने वाले कारक

कच्चे तेल की कीमतें: पेट्रोल और डीज़ल मुख्य रूप से कच्चे तेल से उत्पादित होते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर भारतीय बाज़ार पर पड़ता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया: भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, और इसे डॉलर में खरीदा जाता है। अगर रुपया कमज़ोर होता है, तो ईंधन महंगा हो जाता है।

सरकारी कर और शुल्क: केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीज़ल पर भारी कर लगाती हैं, जो खुदरा मूल्य का एक बड़ा हिस्सा होता है। यही कारण है कि राज्यों में कीमतों में अंतर होता है।

शोधन लागत: कच्चे तेल को उपयोगी बनाने (शोधन) की प्रक्रिया में भी लागत आती है। यह लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफ़ाइनरी की क्षमता पर निर्भर करती है।

माँग और आपूर्ति संतुलन: अगर बाज़ार में ईंधन की माँग बढ़ती है, तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ईंधन की खपत विशेष रूप से त्योहारों, गर्मियों या सर्दियों के दौरान अधिक होती है

एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे देखें

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें एसएमएस के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।

