Petrol-Diesel Price Today: OMC ने अपडेट कर दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आम आदमी को कितनी राहत

Petrol-Diesel Price Today: 8 जनवरी, 2026 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह आज भी तेल के दाम जारी कर दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

