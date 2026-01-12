Petrol, Diesel Price Today: फ्यूल के दाम में उतार-चढ़ाव, जानें भारत में आज क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम

Petrol, Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतें अपडेट करती हैं, ग्लोबल कच्चे तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करते हुए। हालांकि ये दरें तकनीकी रूप से बाजार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी, बेस प्राइसिंग फ्रेमवर्क और अनौपचारिक प्राइस कैप जैसे रेगुलेटरी उपायों से भी प्रभावित होती हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई 2022 से अपरिवर्तित हैं, केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद।

ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें फ्यूल की कीमतों का मुख्य कारण हैं, क्योंकि कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में मुख्य इनपुट है।

12 जनवरी को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा फ्यूल की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

