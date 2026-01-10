Petrol-Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने बदले दाम, 10 जनवरी को आपके शहर में कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल?
By अंजली चौहान | Updated: January 10, 2026 08:26 IST2026-01-10T08:25:37+5:302026-01-10T08:26:13+5:30
Petrol-Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) रोज़ाना सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतें अपडेट करती हैं, ग्लोबल कच्चे तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं।
Petrol-Diesel Price Today: तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोजाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें
शहर पेट्रोल (₹/L) डीज़ल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड टाइप करके उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।