Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली से लेकर मुंबई तक, 2 दिसंबर को जारी हुए ईंधन के दाम; यहां करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: December 2, 2025 07:48 IST2025-12-02T07:47:25+5:302025-12-02T07:48:06+5:30
Petrol-Diesel Price Today: रिटेल फ्यूल की कीमतों में सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है। टैक्स रेट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, जिससे रीजनल कीमतों में अंतर होता है।
Petrol-Diesel Price Today: हर दिन की शुरुआत पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों से होती है, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर करती है। OMCs रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।
2 दिसंबर को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:
शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS से अपने शहर में लेटेस्ट पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।