Omnicom layoffs: इंटरपब्लिक ग्रुप के टेकओवर के बाद मार्केटिंग की बड़ी कंपनी 4,000 से ज़्यादा की छंटनी, अपने कई ब्रांड करेगी बंद

ओमनीकॉम ग्रुप, इंटरपब्लिक ग्रुप के $13.5 बिलियन के टेकओवर के बाद 4,000 से ज़्यादा नौकरियों में कटौती करने और कई एजेंसी ब्रांड बंद करने की तैयारी में है।

Omnicom layoffs: ग्लोबल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी, ओमनीकॉम ग्रुप, इंटरपब्लिक ग्रुप के $13.5 बिलियन के टेकओवर के बाद 4,000 से ज़्यादा नौकरियों में कटौती करने और कई एजेंसी ब्रांड बंद करने की तैयारी में है। न्यूज़ पोर्टल फाइनेंशियल टाइम्स ने सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को कंपनी के अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 1949 में बनी क्रिएटिव एजेंसी डीडीबी और क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी MullenLowe को ओमनीकॉम के टीबीडब्ल्यूए में इंटीग्रेट किया जाएगा। कंपनी ने रॉयटर्स के कमेंट के रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एफसीबी, जो आईपीजी के मालिकाना हक वाली सबसे बड़ी ग्लोबल ऐड एजेंसी नेटवर्क में से एक है और जिसकी शुरुआत 1873 में हुई थी, उसे ओमनीकॉम के बीबीडीओ में मिला दिया जाएगा।

वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमनीकॉम के बॉस जॉन रेन ने कहा कि आईपीजी इंटीग्रेशन के तहत 4,000 से ज़्यादा नौकरियां कम की जाएंगी, ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में लेकिन कुछ लीडरशिप पोजीशन में भी। रॉयटर्स इस रिपोर्ट को अलग से वेरिफाई नहीं कर सका।

