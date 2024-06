National Highway Authority of India: महंगाई की एक और मार!, कल से लागू, एनएचएआई ने टोल दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि किया, जानें असर

Highlights National Highway Authority of India: नया उपयोगकर्ता शुल्क तीन जून, 2024 से लागू होगा। National Highway Authority of India: परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। National Highway Authority of India: नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है।

National Highway Authority of India: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर में टोल दरों में औसतन पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क का वार्षिक संशोधन पहले एक अप्रैल से लागू होना था। लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण वृद्धि स्थगित कर दी गई थी। वार्षिक संशोधन औसतन पांच प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है।

एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, “नया उपयोगकर्ता शुल्क तीन जून, 2024 से लागू होगा।” टोल शुल्क में यह परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है।

