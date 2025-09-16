Mother Dairy Milk Price Cut: दूध, पनीर, छाछ और घी सस्ता?, 2 रुपये की कमी, GST का असर, मदर डेयरी ने घटाए दाम
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 16, 2025 15:15 IST2025-09-16T13:47:14+5:302025-09-16T15:15:40+5:30
Mother Dairy Milk Price Cut: मदर डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती उत्पाद और पैकेजिंग के आधार पर ₹2 से ₹30 के बीच है।
नई दिल्लीः नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का असर दिखना शुरू हो गया है। दूध, पनीर, छाछ और घी सस्ता होने वाला है और दूध प्रति लीटर 2 रुपये सस्ता हुआ है। जीएसटी दरों में हालिया संशोधन के बाद मदर डेयरी ने अपने डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की है। कीमतों में यह कटौती जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे टोन्ड दूध, पनीर, मक्खन, घी, चीज़ और प्रीमियम गाय के घी पर लागू होगी। मदर डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती उत्पाद और पैकेजिंग के आधार पर ₹2 से ₹30 के बीच है। प्रति लीटर 2 रुपये की कटौती की गई है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी ने मंगलवार को विभिन्न डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की कीमतों में संशोधन की घोषणा की। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के तहत घोषित कर स्लैब में बदलाव के बाद चुनिंदा उत्पादों की दरों में कमी की गई है।
दूध: नई मूल्य सूची के अनुसार यूएचटी टोन्ड दूध (1 ली टेट्रा पैक) की कीमत अब ₹75 होगी, जो पहले 77 थी, जबकि यूएचटी डबल टोन्ड दूध (450 मिली पाउच) की कीमत ₹33 से घटाकर ₹32 कर दी गई है।
पनीर: पनीर की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। 200 ग्राम पैक की कीमत अब ₹92 (पहले ₹95) और 400 ग्राम पैक की कीमत ₹174 (पहले ₹180) होगी।
मलाई पनीर के 200 ग्राम पैक की कीमत अब ₹100 से घटाकर ₹97 कर दी गई है।
मक्खन: मक्खन प्रेमियों को भी फायदा होगा, 500 ग्राम का पैक अब ₹305 की बजाय ₹285 में मिलेगा और 100 ग्राम का पैक ₹62 से घटकर ₹58 हो जाएगा।
मदर डेयरी चीज़ और मिल्कशेक की कीमतों में बदलाव मदर डेयरी मिल्कशेक रेंज जिसमें स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आम और रबड़ी फ्लेवर शामिल हैं की कीमत 180 मिलीलीटर के पैक के लिए ₹30 से घटकर ₹28 हो गई है।
पनीर उत्पादों पर भी भारी कटौती की गई है:
चीज़ क्यूब्स (180 ग्राम): ₹135, पहले ₹145
चीज़ स्लाइस (480 ग्राम): ₹380, पहले ₹405
चीज़ ब्लॉक (200 ग्राम): ₹140, पहले ₹150
चीज़ स्प्रेड (180 ग्राम): ₹110, पहले ₹120
डाइस्ड मोज़रेला (1 किग्रा): ₹575, पहले ₹610
मदर डेयरी घी की कीमतों में बड़ी कटौती-
घी कार्टन पैक (1 लीटर): ₹645, पहले ₹675
घी टिन (1 लीटर): ₹720, पहले ₹750
घी पाउच (1 लीटर): ₹645, पहले ₹675
गाय के घी का जार (500 मिली): ₹365, पहले ₹380
प्रीमियम गाय का घी - गिर गाय (500 मिली): ₹984, पहले ₹999।
मदर डेयरी ने मंगलवार को कहा कि वह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में 100 प्रतिशत कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देगी और मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (सफल ब्रांड के तहत) सहित उसके अधिकांश उत्पाद 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी मदर डेयरी ने कहा कि पनीर (200 ग्राम) की कीमतें 95 रुपये से घटकर 92 रुपये, घी कार्टन पैक (एक लीटर) 675 रुपये से घटकर 645 रुपये और मक्खन 100 ग्राम 62 रुपये से घटकर 58 रुपये हो जाएगा।
इसी तरह कसाटा आइसक्रीम, अचार, टमाटर प्यूरी और सफल फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज सहित कई अन्य उत्पादों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, ‘‘डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी में हालिया कटौती एक प्रगतिशील कदम है जो खपत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।
सुरक्षित, उच्च-गुणवत्ता वाले पैकेटबंद उत्पादों को अपनाने में तेजी लाएगा।’’ बंदलिश ने कहा, ‘‘एक उपभोक्ता-केंद्रित संगठन के रूप में, हम इस सुधार की भावना को ध्यान में रखते हुए, 22 सितंबर, 2025 से अपने ग्राहकों को जीएसटी कटौती का 100 प्रतिशत कर लाभ प्रदान कर रहे हैं।’’
मदर डेयरी का पूरा पोर्टफोलियो अब या तो छूट/शून्य या पांच प्रतिशत के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि इस उपाय का संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।’’