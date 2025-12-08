झारखंड 2026ः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 8, 2025 13:29 IST2025-12-08T13:28:08+5:302025-12-08T13:29:16+5:30

Jharkhand 2026: मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को सदन ने 4,296.62 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया था।

Jharkhand 2026 Finance Minister Radhakrishna Kishore presented supplementary budget of Rs 7,721-25 crore | झारखंड 2026ः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया

file photo

Highlightsमांगों पर बहस नौ दिसंबर को होनी है। सत्र के दौरान पांच कामकाजी दिवस होंगे।शीतकालीन सत्र गत शुक्रवार से शुरू हुआ था और 11 दिसंबर को चलेगा।

रांचीः झारखंड सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। मांगों पर बहस नौ दिसंबर को होनी है। मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को सदन ने 4,296.62 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया था।

किशोर ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट मार्च में पेश किया था। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गत शुक्रवार से शुरू हुआ था और 11 दिसंबर को चलेगा। सत्र के दौरान पांच कामकाजी दिवस होंगे।

Web Title: Jharkhand 2026 Finance Minister Radhakrishna Kishore presented supplementary budget of Rs 7,721-25 crore

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Jharkhand AssemblyJharkhand AssemblyBudgetबजटहेमंत सोरेन