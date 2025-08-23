ITR Filing 2025: स्टूडेंट हो या अनइंप्लॉयड... हर किसी के लिए ITR फाइल करना जरूरी, जानिए क्यों?

ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न फाइल करना सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ये हर नागरिक के लिए जिम्मेदारी का काम है। भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो, फिर भी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक समझदारी भरा कदम है, खासकर छात्रों और बेरोजगारों के लिए। इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जो भविष्य में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

नियम क्या कहता है?

आयकर अधिनियम के तहत, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना तभी अनिवार्य है जब आपकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, पुरानी कर व्यवस्था के तहत यह सीमा 2.5 लाख रुपये और नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर छात्र और बेरोज़गार व्यक्ति अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने की सीमा से बाहर हैं। हालाँकि, वित्तीय विशेषज्ञ अभी भी स्वेच्छा से ITR दाखिल करने की सलाह देते हैं - यह एक स्मार्ट आदत है जो आपको लंबे समय में फायदा पहुँचा सकती है।

1- आधिकारिक आय प्रमाण: ITR एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आपकी आय का प्रमाण होता है। भविष्य में जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, बैंक से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो वित्तीय संस्थान अक्सर पिछले 2-3 वर्षों के ITR की मांग करते हैं। ITR फाइल करने से आपकी वित्तीय विश्वसनीयता (financial credibility) बनती है।

2- वीजा आवेदन में सहायक: अगर आप विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो कई देशों के दूतावास वीजा आवेदन के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति का प्रमाण मांगते हैं। ऐसे में ITR एक मजबूत और विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में काम आता है।

3- हानियों को आगे ले जाना: यदि आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और आपको नुकसान हुआ है, तो आप उस नुकसान को ITR फाइल करके अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में जब आपको इन निवेशों से लाभ होगा, तो आप इस नुकसान को उस लाभ के मुकाबले सेट-ऑफ कर सकते हैं और अपना टैक्स कम कर सकते हैं।

4- टीडीएस (TDS) रिफंड का दावा: अगर आपकी आय पर टीडीएस कटा है (जैसे कि बैंक एफडी के ब्याज पर या फ्रीलांसिंग काम से), तो आप उस पैसे को तभी वापस पा सकते हैं जब आप ITR फाइल करें। भले ही आपकी कुल आय कर मुक्त सीमा से कम हो, फिर भी कटा हुआ टीडीएस वापस लेने के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है।

5- बड़ा लेनदेन करने पर: अगर आप भविष्य में कोई बड़ा वित्तीय लेनदेन करते हैं, जैसे कि कोई संपत्ति खरीदना या बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करना, तो ITR फाइल करने से इन लेनदेन की वैधता साबित होती है। यह बाद में आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी पूछताछ के जवाब में एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

6- लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए

जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक और ऋणदाता अक्सर आईटीआर दस्तावेज़ मांगते हैं। रिटर्न दाखिल करने से स्वीकृति प्रक्रिया आसान हो जाती है, खासकर यदि आप स्व-नियोजित हैं या आय वाले छात्र हैं।

गौरतलब है कि पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया की बदौलत अब अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। शुरुआत करने के लिए आपको बस कुछ बुनियादी दस्तावेज़ों की आवश्यकता है—आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। यदि आपकी आय का कोई विशिष्ट स्रोत है, तो आपको फॉर्म 16 (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए) या अपने बैंक से प्राप्त टीडीएस प्रमाणपत्र (अर्जित ब्याज के लिए) की भी आवश्यकता हो सकती है।

बता दें कि ITR फाइल करना केवल टैक्स चुकाने तक सीमित नहीं है। यह एक वित्तीय जिम्मेदारी और भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। यह आपकी वित्तीय साख को मजबूत बनाता है और भविष्य के कई अवसरों के लिए रास्ते खोलता है।

Web Title: ITR Filing 2025 student or unemployed it is necessary for everyone to file ITR know why