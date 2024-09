iPhone यूजर्स की बल्ले-बल्ले!, इतने हजार में नया आईफोन 16...

Highlights iphone 16 Price in India: इतने हजार में मिलेगा आईफोन 16 iphone 16 Full Specifications: आईफोन 16- 5 रंगों में उपलब्ध, आईफोन-16 प्रो 33 घंटे तक वीडियो प्लेबैक

iphone 16 Price in India Full Specifications Details: 9 सितंबर को एप्पल ने आईफोन-16 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इवेंट में इसे लॉन्च किया गया है, इस इवेंट का नाम 'इट्स ग्लोटाइम' रखा गया था इवेंट में कई डिवाइसेज को लॉन्च किया गया कंपनी ने पहले एप्पल वॉच सिरीज-10, एयरपॉड्स-4, एप्पल वॉच अल्ट्रा-2, एयरपॉड्स मैक्स को लॉन्च किया फिर आखिर में आईफोन-16 से पर्दा उठाया। आईफोन-16 में 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा दिया गया है, बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है की ये 16 में 27 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक का बैकअप देगी और आईफोन-16 प्रो 33 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देगी। आईफोन 16- 5 रंगों में उपलब्ध होगा- black, white, pink, teal, और ultramarine

