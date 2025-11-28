'ट्रंप टैरिफ' के बावजूद FY26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 8.2% हुई

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रही थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी। 

नई दिल्ली:भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी जो पिछली छह तिमाहियों में सर्वाधिक है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रही थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी। 

जीडीपी का मतलब देश की सीमा के भीतर निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद खपत बढ़ने की उम्मीद में कारखानों ने उत्पादन तेज किया, जिससे वृद्धि दर में तेजी आई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आलोच्य तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र 9.1 प्रतिशत बढ़ा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि मात्र 2.2 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र का देश की जीडीपी में 14 प्रतिशत योगदान है।

