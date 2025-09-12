Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में रौनक, सेंसक्स 81,836.66 अंक चढ़ा तो निफ्टी 25000 पर पहुंचा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2025 11:20 IST2025-09-12T11:17:34+5:302025-09-12T11:20:21+5:30

Stock Market Today:शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 3,472.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Indian stock market today Sensex rose by 81,836.66 points and Nifty reach 25000 | Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में रौनक, सेंसक्स 81,836.66 अंक चढ़ा तो निफ्टी 25000 पर पहुंचा

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में रौनक, सेंसक्स 81,836.66 अंक चढ़ा तो निफ्टी 25000 पर पहुंचा

Stock Market Today: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती करने की उम्मीद के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों को समर्थन मिला। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 287.93 अंक चढ़कर 81,836.66 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 84.25 अंक बढ़कर 25,089.75 पर था।

सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और टाइटन लाल निशान में थे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 3,472.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,045.54 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.87 प्रतिशत गिरकर 65.79 डॉलर प्रति बैरल पर था। 

Web Title: Indian stock market today Sensex rose by 81,836.66 points and Nifty reach 25000

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :share marketSensexNiftyशेयर बाजारसेंसेक्सनिफ्टी