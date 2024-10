GST collection in September: मोदी सरकार के खजाने में पैसों की बारिश?, सितंबर में जीएसटी संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये

Highlights GST collection in September: जून में सकल जीएसटी संग्रह 7.7 प्रतिशत बढ़ा था। GST collection in September: सितंबर 2023 में सरकार ने 1.63 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन किया था। GST collection in September: जीएसटी संग्रह 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है।

GST collection in September: एक अक्टूबर को मोदी सरकार के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार के खजाने में पैसों की बारिश हुई। सितंबर में सकल जीएसटी संग्रह 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। पिछले महीने में 1.75 लाख करोड़ रुपये था। सितंबर 2023 में 1.63 लाख करोड़ रुपये कलेक्शन किया था। यह संग्रह में एकल अंकीय वृद्धि का दूसरा महीना है और 39 महीनों में वृद्धि की सबसे कम गति है। जून में सकल जीएसटी संग्रह 7.7 प्रतिशत बढ़ा था। सितंबर में सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह साल-दर-साल लगभग 4% बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये हो गया।

Gross GST collection in September rises 6.5 pc to over Rs 1.73 lakh cr: Govt data — Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2024

वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में 1.86 लाख करोड़ रुपये की तुलना में दूसरी तिमाही में औसत जीएसटी संग्रह की गति घटकर 1.77 लाख करोड़ रुपये मासिक रह गई है। लेकिन सितंबर 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक मासिक संग्रह का लगातार सातवां महीना है। वर्ष के पहले छह महीनों में, 10.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक था।

