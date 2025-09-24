27 सितंबर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सरकारी कार्यालय बंद, 26 सितंबर को मिलेगा वेतन, त्योहार पर ओडिशा सरकार ने दिया तोहफा
Highlights 27 सितंबर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।जरूरतें पूरी करने और जरूरी खरीददारी करने का मौका मिलेगा।
भुवनेश्वरः ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को 26 सितंबर को ही सरकारी कर्मचारियों को इस माह का का वेतन वितरित करने का निर्देश दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आमतौर पर वेतन महीने के अंत में दिया जाता है, लेकिन 27 सितंबर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे,
इसलिए समय से पहले वेतन भुगतान से ‘‘लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने और जरूरी खरीददारी करने का मौका मिलेगा।’’ विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘यह जीएसटी 2.0 सुधारों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी ‘बचत उत्सव’ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।’’