कौन हैं आशीष पांडे और कल्याण कुमार?, मोदी सरकार ने इस पद पर किया नियुक्त
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025 12:12 IST2025-09-30T12:11:14+5:302025-09-30T12:12:05+5:30
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान कार्यकारी निदेशक पांडे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नई दिल्लीः सरकार ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए मंजूरी दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान कार्यकारी निदेशक पांडे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ के रूप में एम. वी. राव का स्थान लेंगे। राव जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने पांडे और कुमार को क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एवं सीईओ नियुक्त करने की 30 मई को सिफारिश की थी।
एफएसआईबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व चेयरमैन एवं एमडी अनिमेष चौहान, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक दीपक सिंघल और पूर्ववर्ती आईएनजी वैश्य बैंक के पूर्व एमडी शैलेंद्र भंडारी इसके अन्य सदस्य हैं।