Gold Rate Today: नवरात्र में सोना खरीदना मुश्किल?, आज 520 रुपये चढ़कर 1,12,750 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम

नई दिल्लीः मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में सोने का भाव मंगलवार को 520 रुपये चढ़कर 1,12,750 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में अक्टूबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव भी 520 रुपये या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 530 रुपये यानी 0.46 प्रतिशत चढ़कर 1,13,750 प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

चांदी में भी तेजी देखी गई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 461 रुपये या 0.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,34,016 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह, अगले साल मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 508 रुपये या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,35,397 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

कारोबारियों का कहना है कि रुपये में कमजोरी और घरेलू बाजार में निराशाजनक माहौल ने सोने की कीमतों को और मजबूती दी। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 3,794.82 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा। इस बीच, दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा भाव मामूली गिरावट के साथ 44.19 डॉलर प्रति औंस रहा।

