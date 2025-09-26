Gold Rate Today: आज फिर महंगा हुआ सोना, 22K और 24K गोल्ड की ताजा कीमत देखें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 19:02 IST2025-09-26T19:02:37+5:302025-09-26T19:02:37+5:30

Gold Rates in India Today: त्योहारों के दौरान स्टॉकिस्टों की भारी मांग के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 1,900 रुपये बढ़कर 1,41,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं, जबकि सोने में 330 रुपये की तेजी आई।

Gold Rate Today Gold Become Expensive Again Today, know the price of 22, 24 carat gold today | Gold Rate Today: आज फिर महंगा हुआ सोना, 22K और 24K गोल्ड की ताजा कीमत देखें

Gold Rate Today: आज फिर महंगा हुआ सोना, 22K और 24K गोल्ड की ताजा कीमत देखें

HighlightsGold Rate Today: आज फिर महंगा हुआ सोना, जानें आज कितनी है 22, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत

Gold Rates in India Today: त्योहारों के दौरान स्टॉकिस्टों की भारी मांग के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 1,900 रुपये बढ़कर 1,41,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं, जबकि सोने में 330 रुपये की तेजी आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमतों में तेजी आई और इसकी कीमत 330 रुपये बढ़कर 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बृहस्पतिवार को यह 1,17,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 400 रुपये बढ़कर 1,17,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जो पिछले सत्र में 1,16,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

एसोसिएशन के अनुसार, मजबूत त्योहारी मांग और हाजिर बाजार में निवेशकों की मजबूत रुचि के कारण, बृहस्पतिवार को 1,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई चांदी ने अपना रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रखा। हालांकि, वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। हाजिर सोना 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,744.75 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी 0.35 प्रतिशत गिरकर 45.03 डॉलर प्रति औंस रह गई। कारोबारियों ने कहा कि लगातार घरेलू मांग और त्योहारी खरीदारी ने कमजोर वैश्विक संकेतों की भरपाई कर दी है, जिससे स्थानीय बाजारों में सर्राफा की कीमतों में तेजी बनी हुई है।

English summary :
सोना आज फिर महंगा हुआ। जानें 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड की ताज़ा कीमतें, बाजार दरें और आज के सोने में हुए बदलाव की पूरी जानकारी।


Web Title: Gold Rate Today Gold Become Expensive Again Today, know the price of 22, 24 carat gold today

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Gold RateGold PriceSilver Rateसोने का भावगोल्ड रेटचांदी के भाव