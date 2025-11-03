Gold Rate Today: 1,21,715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना और चांदी 1,49,196 रुपये प्रति किलोग्राम, सोमवार को सोने-चांदी नए रेट

Highlights चांदी में भी तेजी देखी गई। 19,935 लॉट के लिए कारोबार हुआ। 48.48 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

नई दिल्लीः वायदा कारोबार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को उन्नत कृत्रिम मेधा हार्डवेयर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की खबरों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुरक्षित निवेश की मामूली मांग के कारण कीमतों में तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 483 रुपये या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,21,715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसमें 13,230 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

इस बीच चांदी में भी तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 909 रुपये या 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,49,196 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसमें 19,935 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही। कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,007.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। दूसरी ओर चांदी की कीमत 0.66 प्रतिशत बढ़कर 48.48 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

Web Title: Gold Rate Today aaj sone rate Gold Rs 1,21,715 per 10 grams and silver at Rs 1,49,196 per kg new gold-silver rates on Monday