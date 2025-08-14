दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर 2025 की तैयारियों को लेकर इजुसा ने की अहम बैठक

Highlights आयोजन न केवल ज्वेलरी प्रेमियों के लिए खास होगा। नवीनतम डिज़ाइन और गुणवत्ता देखने का अवसर देगा।

दिल्लीः दिल्ली में 13 से 15 सितम्बर 2025 तक आयोजित होने वाले दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित इजुसा डायमंड ज्वेलरी के मुख्य कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शनी की रूपरेखा और आयोजन संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह प्रतिष्ठित आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम के हॉल नं. 5 में होगा, जहां स्टॉल H48 पर विशेष डायमंड कलेक्शन प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक में इजूसा डायमंड ज्वेलरी के सीईओ सनी वर्मा के साथ जनरल मैनेजर आदित्य वर्मा, इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड रवि वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर पूजा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैनेजर मयूर जी और संकेत जी सहित सेल्स टीम के अंशुमन, किशन, सूरज, अंजली, अर्चना, शिप्रा और संजना मौजूद रहे।

साथ ही, कंपनी की समर्थक सुनीता सिंह की उपस्थिति ने बैठक को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। चर्चा के दौरान प्रदर्शनी में प्रस्तुत होने वाले डिज़ाइनों की अंतिम सूची, ग्राहकों के लिए ऑफ़र्स और प्राइस रेंज तय करने जैसे विषयों पर सहमति बनी। टीम का मानना है कि यह आयोजन न केवल ज्वेलरी प्रेमियों के लिए खास होगा।

बल्कि देशभर के ज्वेलर्स और रिटेलर्स को एक ही मंच पर नवीनतम डिज़ाइन और गुणवत्ता देखने का अवसर देगा। 13 से 15 सितम्बर के बीच होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में स्टॉल H48 विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, जहां किफ़ायती दामों में उच्च गुणवत्ता वाली डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध होगी। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और आयोजन को लेकर टीम में उत्साह का माहौल है।

