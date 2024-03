Delhi Budget 2024-25: "200 यूनिट मुफ्त बिजली आगे भी दिल्ली वालों को मिलेगी ", वित्त मंत्री आतिशी आतिशी मार्लेना ने की घोषणा

Highlights Delhi Budget 2024 वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना 10वां बजट पेश कर रही हैं Delhi Budget 2024 मंत्री ने आज कुल 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया Delhi Budget 2024 आतिशी ने कहा, दिल्ली में 200 यूनिट सप्लाई रहेगी मुफ्त

Delhi Budget 2024-25: दिल्ली विधानसभा में आज वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना 10वां बजट पेश कर रही हैं। मंत्री ने आज कुल 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में ये भी कहा कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में बड़े बदलाव को देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली वालों ने निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है।

वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली के सभी कॉलेज और IIITD (इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) में भी सीनियर बिजनेस ब्लास्टर शुरू करेंगे। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोगाम अभी सिर्फ स्कूलों में चलता है। इसमें सरकार नए स्टार्टअप के लिए सीड मनी देती है।

Delhi Budget 2024 वित्त मंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि दिल्लीवालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली आगे भी मिलती रहेगी। इस बार के दिल्ली के बजट में बिजली का बजट भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार का उद्देश्य दिल्ली के हर घर को रोशन करना है।

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi says, "A new revolutionary scheme is being brought. The name of this scheme is 'Mukhyamantri Mahila Samman Yojana'. Under this scheme, every woman above 18 years of age will be given Rs 1,000 every month." pic.twitter.com/mbuOWNfPhB