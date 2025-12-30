Petrol and Diesel Price Today: महानगरों का हाल: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें, यहाँ देखें

Petrol and Diesel Price Today: 30 दिसंबर, 2025 को रोज की तरह ईंधन की नई कीमतें जारी हो गई है। OMCs रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, इन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

अपने शहर के दाम SMS के जरिए कैसे जानें?

आप घर बैठे अपने फोन से एक मैसेज भेजकर भी ताज़ा रेट जान सकते हैं:

Indian Oil: RSP Petrol Pump Dealer Code लिखकर 9224992249 पर भेजें।

BPCL: RSP Dealer Code लिखकर 9223112222 पर भेजें।

HPCL: HPPRICE Dealer Code लिखकर 9222201122 पर भेजें।

