Petrol and Diesel Price Today: महानगरों का हाल: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें, यहाँ देखें
By अंजली चौहान | Updated: December 30, 2025 08:03 IST2025-12-30T08:02:51+5:302025-12-30T08:03:28+5:30
Petrol and Diesel Price Today: केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद मई 2022 से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
Petrol and Diesel Price Today: 30 दिसंबर, 2025 को रोज की तरह ईंधन की नई कीमतें जारी हो गई है। OMCs रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, इन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:
शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
अपने शहर के दाम SMS के जरिए कैसे जानें?
आप घर बैठे अपने फोन से एक मैसेज भेजकर भी ताज़ा रेट जान सकते हैं:
Indian Oil: RSP
BPCL: RSP
HPCL: HPPRICE