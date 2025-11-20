बिना आधार केंद्र जाए बदले अपना मोबाइल नंबर, घर बैठे बन जाएगा काम; पूरा प्रोसेस यहां
By अंजली चौहान | Updated: November 20, 2025 05:27 IST2025-11-20T05:27:11+5:302025-11-20T05:27:11+5:30
Aadhaar Card Updates:आईपीपीबी की यह डोरस्टेप सेवा विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में सहायक है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो और उसे बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए तुरंत अपने आधार को अपडेट करने की आवश्यकता हो।
Aadhaar Card Updates:आधार कार्ड में सही फोन नंबर का दर्ज होना बेहद जरूरी है। ऐसे में UIDAI ने मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस और आसान कर दिया है। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना पहले बहुत बड़ी सिरदर्दी हुआ करती थी — लंबी लाइनें, पेपरवर्क और इंतज़ार। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं।
UIDAI ने इस प्रोसेस को बहुत आसान और तेज़ बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ पार्टनरशिप की है। अब, आपको अपना नंबर अपडेट करने के लिए किसी फ़ॉर्म, फ़ोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बस अपने फ़िंगरप्रिंट की ज़रूरत है, जिससे पूरा प्रोसेस पूरी तरह से पेपरलेस और सुरक्षित हो जाता है।
अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें
आप कुछ ही मिनटों में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं:
अपने सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस या IPPB सेंटर पर।
अपने लोकल पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक (रूरल पोस्टल सर्विस प्रोवाइडर) को कॉल करके। उनके पास जरूरी डिवाइस होता है और वे आपके फिगरप्रिंट का इस्तेमाल करके आपको वहीं वेरिफाई कर सकते हैं जहाँ आप हैं।
IPPB की यह डोरस्टेप सर्विस इमरजेंसी में खास तौर पर मददगार है, जैसे जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो और इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए उसे तुरंत अपना आधार अपडेट करवाना हो।
अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना क्यों ज़रूरी है
अपना लेटेस्ट मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखना बहुत ज़रूरी है। यह इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है:
PDS और DBT जैसी सरकारी स्कीम्स का इस्तेमाल करने के लिए।
ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन और बैंकिंग के लिए OTP-बेस्ड वेरिफिकेशन के ज़रिए तुरंत सिक्योरिटी पाने के लिए।
नया मोबाइल SIM लेने, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने और EPFO सर्विस इस्तेमाल करने जैसी सर्विस पाने के लिए।
बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स
UIDAI ने बच्चों के लिए एक शानदार बदलाव किया है। बच्चों को अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स (फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटो) दो स्टेज में अपडेट करवानी होंगी: पहली बार जब वे पांच साल के हो जाएं और दूसरी बार जब वे पंद्रह साल के हो जाएं। इन्हें मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स (MBU) कहा जाता है। पहले, अगर आप फ्री अपडेट विंडो मिस कर देते थे तो फीस लगती थी। लेकिन, UIDAI ने अब 1 अक्टूबर, 2025 से पूरे एक साल के लिए 5 से 17 साल के सभी बच्चों के लिए चार्ज माफ कर दिया है।