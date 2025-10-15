बीएसएनएलः 1 रुपये में 1 महीने तक 4जी सेवा?, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2025 तक लाभ उठाएं, जानें सुविधा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2025 21:43 IST2025-10-15T21:41:36+5:302025-10-15T21:43:21+5:30
Telecom company BSNL:योजना के तहत नए ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल, रोजाना 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक मुफ्त सिम कार्ड मिलेगा।
नई दिल्लीः सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने बुधवार को दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों के लिए केवल एक रुपये में एक महीने तक 4जी सेवा देने वाली खास पेशकश की। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बयान में कहा कि इस पेशकश के तहत नए ग्राहकों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2025 तक 4जी सेवा मुहैया कराई जाएगी। दूरसंचार कंपनी ने कहा, “बीएसएनएल ने दिवाली मनाने के लिए नए ग्राहकों को केवल एक रुपये के शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पेशकश एक महीने तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मान्य रहेगी।”
इस योजना के तहत नए ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल, रोजाना 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक मुफ्त सिम कार्ड मिलेगा। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, “यह दिवाली बोनांजा प्लान ग्राहकों को हमारी स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क सेवाओं का अनुभव कराने का अवसर देता है।
हमें विश्वास है कि हमारी सेवा गुणवत्ता, कवरेज और भरोसेमंद ब्रांड ग्राहकों को मुफ्त अवधि के बाद भी हमारे साथ बनाए रखेंगे।” कंपनी ने अगस्त में भी इसी तरह की पेशकश की थी जिसे ग्राहकों का भरपूर समर्थन मिला था। बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ता आधार में 1.38 लाख से अधिक नए ग्राहक जुड़ गए थे।